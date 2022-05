Atleta da APVE Londrina Basketball é convocada para Seleção Brasileira

Esta é uma semana de comemoração para atletas e comissões técnicas da APVE Londrina Basketball. Na última terça-feira, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) divulgou a lista de jogadoras convocadas para os treinamentos que antecedem a AmeriCup Sub-18 Feminina, de 23 de maio a 11 de junho. Entre as convocadas está Mariah Luiza, da APVE Londrina Basketball.

Mariah Luiza tem 17 anos de idade e é natural de Ribeirão Preto (SP). Atleta da APVE Londrina desde 2021, ela atua como ala/pivô. A convocação veio após boas atuações em torneios de base na temporada passada como atleta da equipe londrinense e da seleção paranaense da categoria.

“Foi algo incrível para mim, eu não imaginava que seria convocada. O meu começo no basquete foi muito difícil. Por vezes, eu não tinha nem tênis para treinar. Receber essa oportunidade é um sinal de que estou no caminho certo e um meio de honrar todos que apostaram em mim, como meus pais, meus técnicos e minhas colegas de equipe. Não vejo a hora de começar a treinar com as outras convocadas” - comemora Mariah Luiza.

Das 19 atletas convocadas para a bateria de treinos, apenas 12 serão selecionadas para a disputa da AmeriCup Sub-18, de 13 a 19 de junho. Essa é a primeira convocação de Mariah Luiza para a Seleção Brasileira. Treinador da equipe feminina da APVE Londrina Basketball, Marival Mazzio Junior comemora o nome da atleta na lista da CBB.

“É uma felicidade muito grande a convocação da Mariah Luiza. Ela batalha, ela treina, ela tem foco e tem como objetivo ser jogadora de basquete. Ela é espelho para as outras meninas. Ela vai desfalcar a seleção paranaense, que terá uma competição no mesmo período dos treinos da Seleção Brasileira, mas é um por ótimo motivo” - analisa Marival Mazzio Junior.

Fundada em 2013, a APVE Londrina Basketball já coleciona outras convocações para seleções nacionais de base. Em 2017, Gustavão foi chamado para integrar a Seleção Brasileira Sub-14. Em 2019, a jogadora Dany foi convocada para defender a Seleção Brasileira Sub-16.