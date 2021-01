Atleta da Seleção Brasileira de BMX volta a competir por Londrina

Julia Alves vai integrar o projeto esportivo apoiado pela Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes

A equipe de BMX de Londrina passa a contar com um reforço de peso. Trata-se da atleta Julia Alves, integrante da Seleção Brasileira, que volta a competir pela cidade. A atleta compete desde os sete anos e agora irá integrar o projeto apoiado pela Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, comentou sobre o retorno da atleta para Londrina e destacou a importância em investir nos projetos locais. “Na semana passada, nós tivemos um atleta revelado em um projeto da cidade se destacando internacionalmente, o Sulivan Almeida, que assinou com uma equipe da liga de beisebol americano. Agora, temos a Julia Alves, que está de volta para casa, representando Londrina e lutando por uma vaga olímpica. Isso demonstra o quão importante são os projetos que temos na cidade e também que Londrina é celeiro de jovens talentos. Nosso principal objetivo é incentivar e viabilizar condições para que haja mais Julias e Sulivans despontando em suas modalidades”, disse.

Após um período correndo pela equipe de Americana (SP), Alves retorna a Londrina. Ela carrega consigo diversos títulos, como o vice-campeonato no Pan-americano de 2019. No momento, a atleta se prepara junto à Seleção Brasileira para provas que contam pontos para o índice olímpico, como o próximo Downhill BMX, em fevereiro, em São Roque, competição da qual já foi três vezes campeã.

O presidente do Londrina BMX Clube, Ed Mike Gasolli Perez, afirmou que é uma grande felicidade ter a atleta de volta. “Contarmos com uma atleta de elite hoje do BMX, em uma equipe que possui uma escolinha de 40 alunos e mais 30 atletas, é muito grandioso. Ter uma atleta desse porte correndo por nós é algo importante e benéfico, pois a Julia, além de participar por Londrina em provas internacionais, estará em um projeto muito bacana no nosso clube, que é dar aula para a equipe feminina”, contou.

“O apoio é o que nos ajuda a alavancar o projeto, principalmente os novos atletas, para não deixar o esporte perder a qualidade que tem. A Prefeitura também está presente na transformação da pista de BMX em um centro de excelência. Hoje, a pista de Londrina é a única Supercross em atividade no Brasil, ou seja, a nível olímpico. A pista se encontra totalmente revitalizada, dentro dos padrões mundiais. E assim, a Seleção passou a treinar aqui na cidade e receber grandes atletas”, concluiu.

Escolinha de BMX

As inscrições podem ser feitas pelo https://www.bmxlondrina.com.br/participar. Porém, as aulas estão suspensas, devido à pandemia de Covid-19. Segundo Mike, assim que liberadas as aulas, pelo município, a escolinha volta a funcionar normalmente.

Heloisa Correa, sob supervisão do N.Com