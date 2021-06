Atleta de equipe londrinense garante vaga nas Paralimpíadas de Tóquio

Giovane Vieira de Paula, de 23 anos, é um dos sete atletas que vai representar o Brasil na paracanoagem; projeto da modalidade recebe patrocínio do FEIPE

O atleta da equipe de paracanoagem de Londrina, Giovane Vieira de Paula, está com vaga garantida para a Paralimpíada de Tóquio, que acontecerá entre 24 de agosto e 5 de setembro. A classificação foi obtida na Copa do Mundo de Paracanoagem, realizada em maio, em Szeged, na Hungria. Na ocasião, o paracanoísta obteve o terceiro lugar na final B do caiaque, na categoria KL3 200 metros, com o tempo de 44″81.

O atleta, que tem 23 anos de idade, iniciou sua carreira na paracanoagem em junho de 2015, no Iate Clube de Londrina, com o técnico Gelson Moreira Souza. Giovane é natural de Apucarana e teve uma perna amputada quando tinha 11 anos, em um acidente com um trem. Ele compete nas categorias KL3 (caiaque) e VL3 (canoa).

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, afirmou que o resultado obtido por Giovane é muito positivo para Londrina, e reforçou a importância, para a administração municipal, de apoiar as modalidades paraesportivas. “É um resultado fantástico para nossa cidade, dou os parabéns e fico muito feliz pelo Giovane. Londrina é um celeiro de bons atletas, e vamos continuar a apoiar e valorizar as modalidades esportivas e paraesportivas”, pontuou.

O técnico da equipe de paracanoagem de Londrina, Gelson Moreira de Souza, frisou que a participação do atleta nas Paralimpíadas é uma conquista importantíssima, que também resulta de parcerias significativas em nível local e nacional. “O patrocínio da Prefeitura é essencial para nós, pois seus recursos são usados para cobrir o transporte e hospedagem dos atletas, alimentação, equipamentos e pagamento da comissão técnica, entre outros investimentos. Também gostaria de ressaltar o apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, que nos empresta equipamentos e custeia as viagens internacionais, e dos Centros de Treinamento, que realizam um trabalho de alto nível”, disse.

Atualmente, Giovane está fazendo uma preparação especial no Centro de Treinamento de Ilha Comprida, no estado de São Paulo, com o técnico da Confederação Brasileira de Canoagem, Tiago Pupo. A delegação brasileira, com sete integrantes, irá para Hamammatsu, no Japão, em 12 de agosto, onde os atletas farão aclimatação e competirão nas datas de 2,3 e 4 de setembro.

O paracanoísta contou que sua expectativa para a Paralimpíada é grande, e que ele está treinando intensamente, com o objetivo de obter uma medalha. “É uma felicidade imensa poder participar da Paralimpíada, pois esse é o sonho de todo atleta, é o auge. Sinto que todo o meu esforço e trabalho foram recompensados, e agradeço a Deus por este momento.Também sou grato ao fisioterapeuta do Centro de Treinamento, Gabriel Prado, e ao diretor da Divisão de Esportes de Ilha Comprida, Gonçalo Neto, por toda a ajuda”, disse.

Desde 2015, o projeto de paracanoagem de Londrina recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes de Londrina. Além disso, tem apoio do Iate Clube de Londrina e Escola de Canoagem e Remo de Londrina. A equipe conta com oito atletas, e a comissão técnica inclui o técnico Gelson Moreira de Souza e o preparador físico Vítor Loni. Um dos destaques da equipe é o paracanoísta Igor Tofalini, que conquistou a Copa Mundial de Paracanoagem, realizada em Portugal, em 2018, na categoria VL2 200m.

NCPML