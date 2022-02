Atleta de Londrina fatura medalha de bronze no Open Paris de Karatê

Após perder na estreia, Vinícius Figueira superou a repescagem e chegou ao pódio; o carateca tem patrocínio do Feipe, da Fundação de Esportes de Londrina

O atleta londrinense Vinícius Figueira, que integra a Seleção Brasileira de Karatê, conquistou a medalha de bronze no Open de Paris 2022. A final foi disputada no último dia 23, na categoria kumite 67kg, contra o atleta Leons Gaiduks, da Letônia. O brasileiro venceu a disputa por 8×0 e foi ao pódio com o francês Younesse Salmi, que levou o ouro, mais o belga Quentin Mahauden, medalha de prata.

Figueira é patrocinado pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), da Fundação de Esportes de Londrina. Em dezembro, ele foi um dos homenageados pelo Prêmio Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e escolhido como o carateca do ano.

Sobre o Open de Paris 2022, Figueira contou que participou de cinco lutas, perdendo na estreia para um atleta da casa. “Como ele foi para a final, acabei indo para a repescagem, onde fiz três lutas. Todas foram disputadas na sexta-feira (21); a primeira contra um atleta da Holanda, que ganhei por 4×0, a segunda com um francês, que ganhei de 2×0, e, por fim, a terceira luta, também contra um francês e com o mesmo resultado”, lembrou.

Classificado para disputar a medalha de bronze, o londrinense fez sua última luta no domingo (23), com vitória. Sobre o torneio, Figueira contou que a expectativa era chegar até a disputa do ouro. “Ter uma medalha estava nos planos, com chances de obter o ouro. Mas acabei cometendo alguns erros na primeira luta e perdi; na repescagem me recuperei e consegui buscar o bronze. Foi um bom resultado para começar a temporada, esse é um campeonato tradicional que abre portas para outras competições mais importantes. Dessa forma a gente consegue avaliar o que está certo e o que precisa melhorar”, explicou.

O próximo desafio de Figueira, que está em Pamplona (Espanha) disputando a Série A, é somar pontos no ranking mundial em etapa da Premier League que será realizada nos Emirados Árabes.

O carateca também comentou sobre o apoio financeiro concedido pelo Feipe. “O Feipe me ajuda a estar preparado com um alto nível, participando dos treinamentos e das competições que contribuem para a evolução e, consequentemente, a obter melhores resultados”, frisou.

NCPML