Atleta de Londrina participará da Copa do Mundo de Kickboxing na Turquia

Devem participar do evento 3.196 atletas de 43 países diferentes; só a delegação brasileira levará 13 atletas

O atleta Guilherme Belarmino, de Londrina, vai participar da Copa do Mundo de Kickboxing, etapa que será realizada de 12 a 15 de maio, em Istambul na Turquia. O evento contará com a participação de 3.196 atletas de 43 países e a delegação Brasileira levará 13 atletas.

Guilherme Belarmino integra a Equipe Londrina Kickboxing/Junior Vidal/Academia OFF/Ipec/FEL e vai competir na modalidade Low kicks -86kg. Nesta categoria, ele foi campeão na Croácia pela Copa Europeia em fevereiro deste ano. O atleta é o 12° no mundo, 1° no Brasil e Pan Americano.

Belarmino contou que, por ser uma competição muito importante, valendo pontos para o ranking mundial, a chave está muito disputada, composta por 16 atletas de seis países. “Serão quatro lutas para decidir quem ficará com esse almejado título”, destacou.

O atleta conta com o apoio da Fundação de Esportes de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e de diversas empresas e pessoas que acreditam no atleta e no esporte. “Agradeço imensamente a divulgação e o apoio incondicional comigo e com o esporte em nossa cidade. Tenho certeza de que estamos conseguindo provar, para as pessoas, que o esporte de rendimento transforma vidas”, enfatizou.

