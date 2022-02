Atleta do kickboxing londrinense participa de competição na Europa

Guilherme Belarmino participará da European Cup – Karlovac Open, realizada na Croácia, entre sexta-feira (11) e domingo (13); lutador competirá na categoria até 86 kg

Nesta terça-feira (8), o atleta londrinense Guilherme Belarmino, referência no kickboxing, embarca para a Croácia, onde representará o Brasil na European Cup – Karlovac Open, que será promovida entre sexta-feira (11) e domingo (13). Além de Belarmino, outros cinco lutadores integram a delegação brasileira que participará do torneio. Até o momento, aproximadamente 2.300 atletas, de 25 países, já se inscreveram para a competição.

Esta será a primeira participação do londrinense em um torneio neste ano, sendo que ele conquistou o Campeonato Sul-Americano de kickboxing, realizado em Cascavel, em dezembro de 2021.

Belarmino explicou que, apesar de geralmente competir na categoria até 81 kg, nesta ocasião lutará na modalidade até 86 kg. “Optei por não baixar o peso porque, nessa situação de pandemia, isso poderia oferecer riscos à minha saúde. Dessa forma, intensifiquei os treinos nos últimos dias e consegui manter uma rotina boa, focando na parte técnica e aspectos táticos”, disse.

Ainda segundo o lutador, essa é a maior delegação formada por atletas brasileiros de kickboxing a disputar um campeonato que não seja de âmbito mundial. Anteriormente, Belarmino havia participado da European Cup – Karlovac Open em 2020, ocasião em que obteve o segundo lugar.

“Naquela edição, uma das minhas lutas foi considerada a melhor do torneio, e consegui obter a classificação para o campeonato de 2021. Porém, naquela época os atletas brasileiros não puderam viajar por causa da pandemia, e a organização nos convidou para participar do evento deste ano”, frisou.

Belarmino conta com patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), da Prefeitura de Londrina, há cinco anos. Segundo ele, o apoio do Feipe tem contribuído bastante para o desenvolvimento de sua carreira. “Além de ajudar nas viagens, o Feipe traz a segurança de que vamos conseguir nos manter por meio do esporte, o que permite que os atletas se dediquem aos treinamentos e foquem nas competições”, afirmou.

O atleta integra a equipe Londrina Kickboxing/Academia OFF/Júnior Vidal Team/IPEC/FEL.

