Atleta londrinense do karatê é convocado para o World Games

Vinícius Figueira, que é patrocinado pelo Feipe, participará da competição que será realizada nos Estados Unidos, em julho

O londrinense Vinícius Figueira, atleta do karatê que vem se destacando em diversas competições, foi convocado para participar do World Games, importante torneio internacional da modalidade que será realizado em Birmingham (EUA) entre 8 e 9 de julho.

Figueira disputará a categoria Kumite – até 67 kg, junto a outros sete competidores selecionados pela Federação Mundial de Karatê. Dentre os atletas participantes, um foi convocado como representante do país-sede; três são os que obtiveram as melhores colocações no último campeonato mundial da categoria; três estão nas mais altas posições do ranking mundial, incluindo o londrinense; e uma vaga foi destinada a um atleta do continente.

Promovido a cada quatro anos, o World Games contempla seis categorias masculinas e femininas do karatê, divididas por peso, sendo que cada uma inclui oito atletas de ponta.

Patrocinado pela Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Figueira tem obtido resultados expressivos. Em setembro de 2021, venceu o Campeonato Pan-americano de Karatê Sênior, disputado em Punta del Este (Uruguai) e, em 2018, obteve a medalha de prata no Campeonato Mundial de Karatê, sediado em Madri (Espanha).

O atleta contou que sua preparação tem sido intensa, e que participará de diversos torneios antes de competir no World Games. “Estou bastante focado nas competições e entre os dias 20 e 24 desse mês vou disputar o Campeonato Sul-Americano, em Guayaquil, no Equador. Em seguida, vou competir em Marrocos, em uma etapa do Circuito Mundial, e depois no Campeonato Pan-Americano, em Curaçao. Por isso, tenho seguido um ritmo de treinamento forte”, frisou.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, que também é treinador de Figueira, comemorou a classificação, salientando que o londrinense participará de um evento de altíssimo nível. “É uma alegria e um orgulho ter um atleta nesse evento. Não é qualquer um que consegue, muitos atletas passam a carreira tentando participar de um campeonato desse porte, e agora teremos um pé-vermelho representando a nossa cidade. É importante ressaltar que o Feipe contribuiu muito para essa conquista, principalmente no custeio das passagens e hospedagem nos torneios em que o Vinícius participou, que forneceram a pontuação necessária para ele estar entre os três melhores do ranking mundial”, destacou.

