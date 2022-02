Atleta londrinense do kickboxing conquista título inédito na Europa

Guilherme Belarmino levou a melhor na European Cup - Karlovac Open, realizada na Croácia, na categoria Low Kicks até 86kg

O lutador de kickboxing Guilherme Belarmino, de Londrina, adicionou mais um triunfo à sua extensa lista de títulos no último final de semana. No domingo (13), ele venceu a European Cup – Karlovac Open, realizada na Croácia, país com tradição na modalidade. Lutando na categoria Low Kicks até 86kg, o brasileiro derrotou o polonês Marcin Bojarun e garantiu um cinturão inédito para o país. O atleta foi um dos seis representantes do Brasil no evento, que contou com lutadores de 30 países.

Para chegar à conquista, Belarmino disputou duas lutas. A semifinal ocorreu no sábado (12), contra o croata Sanel Halacevic, e a final, ante o polonês, no domingo (13). “Minha primeira luta foi com o atleta da Croácia, onde consegui impor meu jogo. Trabalhei bastante a movimentação, coloquei muitos golpes e acabei vencendo por três a zero, com decisão unânime pelos três árbitros. No outro dia, enfrentei o atleta da Polônia, que havia derrotado um oponente italiano experiente. Foi uma boa luta de decisão, onde consegui encaixar o meu jogo, acertar os golpes, e me sagrei campeão do evento”, detalhou o lutador.

Para Belarmino, a categoria foi ainda mais um desafio, já que costuma competir pesando até 81kg. Dessa vez, o atleta optou por não realizar o habitual corte de peso, visando se preservar, e assim acabou enfrentando adversários mais pesados e, consequentemente, mais fortes. “Por conta do surto de Covid-19, dessa nova variante, acabei não reduzindo meu peso. Geralmente luto com 81kg, dessa vez lutei com 86kg, que é o meu peso normal. Então não tive desidratação nem nada, não precisei baixar peso. Lutei com 86kg para garantir minha saúde, minha questão de imunidade”, contou.

Além do peso, a categoria se destaca pelo formato. “Low kicks é uma modalidade do kickboxing onde são permitidos golpes do boxe e todos os chutes acima do joelho. Não são permitidas joelhadas e golpes com o cotovelo”, explicou o lutador.

Belarmino já está acostumado a representar Londrina em âmbito internacional, tendo treinado com o patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), da Prefeitura de Londrina, nos últimos cinco anos. Em 2020, chegou a participar da própria European Cup – Karlovac Open, conquistando o segundo lugar. Para esta edição, o atleta representante do Londrina Kickboxing / Ipec / Junior Vidal / Academia OFF recebeu apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O lutador vê o incentivo municipal dado pelo Feipe como uma forma de motivar o atleta a crescer na carreira. “O apoio do Feipe é fundamental para o desenvolvimento do esporte. Para o rendimento é muito importante, pois ele possibilita ao atleta ter sonhos maiores”, contou.

Belarmino ainda fez um apelo: “Acredito que com essa conquista pro Brasil, a gente mostra para a sociedade que o esporte é capaz. Peço, humildemente, para que as empresas apoiem os atletas, para que o governo veja nós atletas como pessoas que vão ajudar as outras a saírem da miséria, da falência, de uma depressão. Então vamos apoiar o esporte, vamos acreditar nos nossos atletas. Agradeço ao apoio, o incentivo, e que isso sirva de exemplo paras as novas gerações”, finalizou.

Samir Kadri/NCPML