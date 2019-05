Atleta Londrinense é destaque na BMX

A atleta londrinense, Laura Berger de Almeida, Laurinha Cogumelo, participou nos dias 25 e 26 de maio do Pan-americano e do 3º Round da Copa Latino Americana de BMX. A competição aconteceu na cidade de Americana, SP e reuniu cerca de 700 atletas da América, contando com a participação do Brasil, Colômbia, Bolívia, Peru, Chile, Equador, Guatemala, México e Estados Unidos.

A nossa representante chegou entre as melhores da categoria Girls 13 anos, alcançando o 7º lugar nas duas competições.

As próximas corridas da Laurinha são o Campeonato Paranaense em junho e Brasileiro em julho, ainda tem agendado o 4º e 5º Round da Copa Latino Americana, no mês de outubro em Santiago no Chile.