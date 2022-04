Atleta londrinense na disputa do Panamericano Open De Parataekwondo no Rio de Janeiro

A Tecka será a representante da Equipe Madureira no campeonato internacional (G4/G2) Panamericano Open De Parataekwondo, que será realizado na Arena Carioca 1/ Parque Olímpico/ Rio de Janeiro dias 14 e 15/04. Tecka treina em Londrina no CT Madureira com o técnico Diogo Freire e Flávio Alves.

O técnico que irá acompanhar a atleta é o Rodrigo Ferla (@ferlatkd), da seleção brasileira de Parataekwondo, eleito o melhor técnico do mundo na Paralimpíada do Japão.

A seleção brasileira de Parataekwondo tem como representantes o técnico Rodrigo Ferla e os paratletas Débora Menezes (Curitiba) e Camila Macedo (Maringá). No Open teremos a Tecka (Londrina), Pedro Vieira (Maringá), Fabrício de Oliveira, Pedro Neves e Valter Sedano (Curitiba).