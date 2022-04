Atleta londrinense vai integrar a Seleção Brasileira no Sul-Americano de Karatê

Arthur Menezes representa o país na categoria sênior durante o campeonato em Guayaquil, de 19 a 23 de abril; o atleta faz parte de equipe patrocinada pelo Feipe, do Município

O carateca Arthur Menezes, de Londrina, irá representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê, que será realizado de 19 a 23 de abril na cidade de Guayaquil, no Equador. Menezes integra a equipe da Academia OFF – Associação Oguido, que é contemplada pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) da Prefeitura de Londrina.

A convocação dos atletas foi anunciada pela Confederação Brasileira de Karatê em 29 de março. Menezes, que era o primeiro reserva, foi chamado essa semana para substituir Hernani Antonio Verissimo, de São Paulo, na categoria Sênior – 75kg. Agora, os treinos serão mais específicos, focando em situações reais de luta, com participação de outro atleta londrinense, Vinícius Figueira. O objetivo é alcançar uma ótima classificação no torneio sul-americano.

Segundo Arthur Menezes, o preparo para as competições segue a todo vapor, desde janeiro. “Mesmo antes da convocação já fazia um treinamento específico, porque o calendário anual de competições voltou ao normal esse ano”, explicou.

Esta será a primeira vez que Menezes participa do torneio sul-americano como sênior. Anteriormente, nas categorias de base, o atleta londrinense já subiu ao pódio nas três colocações – campeão, vice e terceiro lugar. “Estou com uma expectativa muito grande e muito feliz. Também é uma grande oportunidade lutar em um evento internacional como esse e, ainda, vou estar representando meu país com grande prazer”, comemorou.

Treinador de Menezes há muitos anos, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, frisou que a convocação é mais que merecida. “O Arthur é um atleta muito comprometido, que se destaca desde a categoria de base, quando já integrava a seleção brasileira. Ele é de Londrina, treina aqui e leva o nome da cidade para todos esses eventos, com muita dedicação e sucesso”, frisou.

NCPML