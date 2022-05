Atleta Matheus Gabriel Luz Silva no Radar Olímpico 2028

CBTKD lança programa de transição para jovens talentos visando Los Angeles

A Confederação Brasileira de Taekwondo lança, nesta quarta-feira (28), um projeto de análise e transição para atletas das categorias de base do Brasil. O “Radar 2028” conduzirá os atletas até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O objetivo é fazer com que atletas identificados como talentos entre 18 e 20 anos sejam acompanhados pela comissão técnica da CBTKD até 2028. Os atletas do projeto participarão de training camps das seleções adulto e júnior, além de competições abertas pelo mundo.

Além dos destaques do Grand Slam, a comissão técnica poderá convocar novos atletas que façam parte desta faixa etária e que obtenham bons resultados ou apresentem bom desempenho durante as competições no ano.

O convocado da Equipe Madureira para o Radar Olímpico é o atleta Matheus Gabriel Luz Silva, que tem 19 anos e soma em seu curriculum:

⭐4x Seleção Brasileira

⭐3x Campeão Paranaense

⭐4x Campeão Copa Paraná

⭐Campeão Brasileiro 2019

⭐Vice-Campeão Panamericano Junior 2019

⭐Melhor atleta Junior 2019 da Cbtkd

Matheus começou a treinar Taekwondo com o mestre André e hoje segue firme na Equipe Madureira com o técnico Diogo Freire. Matheus graduou-se faixa preta em 2016 com 13 anos e é graduando em Educação Física. Gosta muito de assuntos relacionadas à educação física e nutrição, também de aproveitar o tempo com a família e amigos.

Graças ao Taekwondo teve a oportunidade de viajar para muitos cidades, dentre elas Natal-RN, Rio de Janeiro-RJ e Brasília-DF. Também teve a oportunidade de viajar para Portland nos Estados Unidos.

O grande sonho de Matheus é ser medalhista olímpico, ser técnico nacional e formar atletas.