Atleta patrocinado pelo Feipe é campeão paranaense de Kickboxing

Guilherme Belarmino venceu na categoria Kick Light 84kg e foi vice-campão no Low Kicks até 81kg; conquista classificou equipe de Londrina para o Brasileiro

O atleta Guilherme Belarmino, da Equipe Londrina Kickboxing /IPEC/Júnior Vidal Team/OFF, participou do Campeonato Paranaense de Kickboxing, onde foi campeão na categoria Kick Light 84kg e segundo colocado no Low Kicks até 81kg faixa preta. Belarmino conta com apoio financeiro da Prefeitura de Londrina, por meio do do Fundo Especial de Incentivo a Programas Esportivos (FEIPE) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O torneio foi realizado no dia 10 de julho, na cidade de Laranjeiras do Sul, e foi promovido pela Delegacia Estadual, em parceria com a Prefeitura de Laranjeiras e o governo do Estado. O evento contou com a participação de mais de 400 atletas de diversos municípios. “O campeonato paranaense foi sensacional, com mais de 400 atletas, recorde para um estadual”, ressaltou Belarmino.

O atleta contou que a sua preparação foi muito boa, mas durante o período enfrentou uma lesão no joelho. “E mesmo com algumas pessoas falando para eu não lutar, confiei nos meus treinadores e na equipe de fisioterapia, que me atendeu muito bem, e deu tudo certo. Agradeço imensamente o apoio da Prefeitura, por meio do Feipe, e a perseverança de todos os meus patrocinadores e apoiadores, que mesmo na pandemia se mantiveram firmes”, enfatizou.

O Feipe patrocina Guilherme Belarmino desde 2017. Segundo o atleta, esse apoio proporciona um importante auxílio financeiro e possibilita a sua participação em campeonatos nacionais e internacionais. “O Feipe mostra que o esporte é capaz de realizar sonhos e que os atletas que moram em Londrina podem chegar longe”, ressaltou.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, parabenizou o lutador e disse que esta conquista é muito gratificante para a cidade. Segundo Oguido, Londrina é um celeiro de atletas de destaque, em diversas modalidades, e o Feipe oferece uma ajuda fundamental para que eles possam treinar e viajar para participar de competições. “Belarmino é um guerreiro, pois mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, ele tem se mantido como um atleta de ponta no cenário nacional”, afirmou.

Com a vitória, a Equipe Londrina Kickboxing se classificou para o Campeonato Brasileiro, que será histórico por ser o primeiro campeonato pós-início do ciclo olímpico, e será realizado em setembro, no Rio de Janeiro. A disputa valerá cinturão e vaga para o Sul Americano. Em 2017, Belarmino obteve o terceiro lugar no WAKO – World Association of Kickboxing Organizations, ranking mundial da modalidade. Atualmente, o lutador está em décimo-oitavo na listagem.

