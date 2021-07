Atletas da Londrina/FEL/IPEC brilham no Sula Sub-20 com o Brasil

Giovanna Venâncio e Pedro Tombolim conquistaram duas medalhas cada e ajudaram o time verde e amarelo a garantir mais um título

O título da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no último final de semana, teve participação direta da equipe Londrina/FEL/IPEC. Com quatro medalhas conquistadas, Giovanna Venâncio e Pedro Tombolim ajudaram o time verde e amarelo a manter sua hegemonia na competição continental. O Brasil fez 417 pontos na classificação geral. A Colômbia ficou em segundo lugar, com 233 pontos.

Medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro da categoria no mês passado, Giovanna Venâncio mostrou mais uma vez por que é considerada um dos principais nomes do lançamento do disco na atualidade. Ela conquistou o bronze, com um lançamento de 39,95 metros. A jovem londrinense ainda repetiu o pódio no arremesso do peso.

“Estou muito feliz. Logo na minha primeira convocação já conseguir duas medalhas. É um momento que vai ficar marcado na minha vida, um dos mais felizes. Poder representar seu país numa competição internacional é demais, cada minuto foi intenso demais”, disse a atleta, que é treinada por Silvana Vieira, treinadora londrinense que chefiou a equipe feminina do Brasil no Peru.

Numa prova bastante disputada, Pedro Tombolim correu bem na final e assegurou a terceira posição e o bronze nos 800 metros com o tempo de 1min52seg71. Pedro integrou o time do revezamento 4 x 400 metros brasileiro, que ganhou a prova com uma boa vantagem para os adversários. “Acredito que pude dar meu melhor e ajudar o Brasil a conquistar esse título tão importante”, destacou o medalhista.

Como treinadora-chefe da equipe brasileira feminina, Silvana Vieira celebrou a conquista em solo peruano. “É marcante demais. Acho que é uma recompensa por tanta dedicação e resultados conquistados pela nossa equipe nos últimos anos. E acho que todos pudemos fazer uma grande competição e levar o título para o Brasil”, ressaltou a treinadora londrinense.

Na contagem final, a equipe brasileira conseguiu 40 medalhas, sendo 17 de ouro, 11 de prata e 12 de bronze.