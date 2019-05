Atletas da Londrina/FEL/IPEC disputam Brasileiro de olho no Sula

Treze atletas da equipe participam do torneio nacional em Bragança Paulista neste final de semana mirando vaga na competição continental

A agenda da equipe Londrina/FEL/IPEC possui mais um compromisso importante marcado para o final de semana: o Campeonato Brasileiro Sub-20. Para a competição, que será disputada em Bragança Paulista, no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), o time terá 13 competidores nas disputas. A competição começa hoje (31) e vai até domingo (2).

O torneio fechará o ranking da categoria para efeito de convocação da Seleção que representará o País no Sul-Americano Sub-20 de Cáli, na Colômbia, nos dias 15 e 16 de junho. Bem posicionados nos rankings nacionais, os representantes da equipe londrinense viajam sonhando garantir vaga na seleção que vai ao torneio internacional.

“Sabemos que será um campeonato muito forte, mas venho de um bom resultado e a meta é brigar por um bom resultado e buscar esse índice”, afirmou Leonardo Mário dos Santos, do arremesso de peso. O jovem de 17 anos foi campeão paranaense da categoria no último final de semana e ocupa a quarta posição no ranking nacional da prova, com a marca de 15,97 metros.

Maria Eduarda Gonçalves, atual terceira colocada no ranking nacional do lançamento do disco, é outra que sonha com um lugar na seleção brasileira. Ela acaba de registrar a melhor marca da carreira – 42,97 metros (obtida no estadual em Maringá). “Estou a um metro da líder do ranking e estou vivendo um momento bom, o que me dá confiança”, comentou a lançadora de 18 anos.

Dono da segunda melhor marca do país nos 800 metros na categoria sub-18 – 1min51seg83, Pedro Tombolim também é aposta de medalha para a equipe londrinense no nacional.

O técnico Gilberto Miranda aposta numa boa performance da equipe em solo paulista. “É um momento interessante, temos bons nomes em evolução e com condições de buscar bons resultados. Mas é preciso foco e concentração total, pois é uma competição muito forte”, observou o treinador.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Rafael Souza/Asimp