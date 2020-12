Atletas de Londrina e região recebem kits do projeto Geração Olímpica

Cerca de 250 atletas de Londrina e região serão beneficiados com os materiais, entregues pelo governo do Estado por meio da FEL

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e o governo do Estado entregaram, ontem (14), kits do projeto Geração Olímpica. Devem comparecer os atletas de Londrina e região já contemplados pelo programa. (veja a lista - http://www.esporte.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/escritorio_regional_de_londrina_-_cronograma_de_entrega.pdf) a fim de evitar aglomeração devido à pandemia da Covid-19.

Entre os materiais, os atletas receberão itens como mochila, bandana, boné, squeeze e camiseta, além de uma máscara de proteção como forma de incentivo à proteção e prevenção da comunidade esportiva contra à disseminação do novo coronavírus.

Cerca de 1.260 atletas do estado do Paraná receberão os kits. Em Londrina, são 105 e nas cidades próximas, como Cambé, Rolândia, Ibiporã e outras, mais 152 esportistas beneficiados com os materiais. Estão sendo contempladas diversas áreas do esporte, como voleibol, futebol, canoagem, ginástica rítmica, ciclismo, karatê, natação, tênis de mesa e outros.

Para o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira, o projeto Geração Olímpica e os materiais cedidos são de grande incentivo para os atletas. “O projeto é um grande apoio para que os atletas tenham essa ajuda de custo, a fim de que possam dar continuidade nos treinos e nos trabalhos que eles vêm desenvolvendo. Além do recurso financeiro, também veio esse kit de uniformes que contemplam a identidade visual do projeto”, disse.

Moreira destacou, ainda, o número de bolsistas londrinenses beneficiados pelo projeto do Estado. “É importante destacar o volume de atletas de Londrina que estão recebendo esse incentivo. Muitos fazem parte do Fundo Especial de Incentivo à Projetos Esportivos (FEIPE), então eles são incentivados com recursos município e também pelos recursos federais e estaduais”, destacou o presidente da FEL.

Sobre o projeto

O programa Geração Olímpica, realizado pelo governo do Estado do Paraná e com patrocínio da Copel, visa incentivar e valorizar atletas no esporte olímpico e paraolímpico, contribuindo para o desenvolvimento social na área do esporte, saúde e educação. Por meio de bolsa auxílio para os atletas, o projeto busca ampliar e qualificar a base esportiva estadual com o objetivo de melhorar o desempenho nas competições esportivas.

NCPML