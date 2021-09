Atletas de Londrina integram a Seleção Brasileira de Karatê

Os caratecas vão representar o país em torneios internacionais, e um dos treinadores é o presidente da FEL, Marcelo Oguido

Três atletas de Londrina foram convocados pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) para fazerem parte da seleção do país e começarem a preparação no Centro de Treinamento (CT) em Fortaleza. Vinicius Figueira, Arthur Menezes e Gabriel Henrique participaram, de 8 a 12 de setembro, do Campeonato Brasileiro de Karatê Sub-21 e Sênior. No torneio, Vinicius Figueira foi medalha de ouro, após uma trajetória invicta, e Arthur Menezes conquistou a prata. Ambos classificaram para o Campeonato Pan-Americano 2021, que será disputado no Uruguai em outubro.

E o carateca Gabriel Henrique Nascimento, embora não tenha levado medalha no Brasileiro, também foi convocado para os treinos. Nascimento obteve ótima pontuação em seletiva realizada no início do ano e irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos da Juventude, como atleta titular na categoria Kumite Masculino Sub-21 – 60kg. Os Jogos Pan-Americanos da Juventude serão realizados na cidade de Cali, de 25 de novembro a 5 de dezembro.

Os três atletas do karatê londrinense são beneficiados pelo Fundo de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), o programa de patrocínio da Prefeitura de Londrina. E integrando a comissão técnica brasileira, o técnico de karatê e presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, também participa dos treinamentos no CT Karatê Brasil.

O presidente da FEL citou ainda que Vinicius Figueira também venceu, no início do mês, a Premier League Karate 1, em Cairo (Egito), classificando-se para o Campeonato Mundial Sênior a ser realizado em Dubai, nos dias 16 a 21 de novembro. Figueira competiu pela categoria Kumite – 67kg e é, atualmente, o vice-campeão mundial.

Oguido comemorou os resultados dos caratecas, e frisou que o suporte ofertado pelo Município contribui diretamente para essas e outras conquistas. “Essas medalhas são resultado de um trabalho conjunto que acontece dentro e fora do tatame. E o apoio do Feipe é essencial, com um recurso que viabiliza o transporte, a hospedagem e alimentação, nos treinos ou nos campeonatos. E creio que é inédito o fato de três atletas de Londrina estarem na seleção simultaneamente”, citou.

O treinamento na sede da Confederação Brasileira de Karatê, em Fortaleza, encerra nos próximos dias. “A previsão é retornarmos em outubro para mais uma leva de treinos”, disse o técnico da Seleção e presidente da FEL.

Também representando Londrina, Beatriz Thihara competiu no Campeonato Brasileiro, mas não chegou a subir no pódio.

