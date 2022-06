Atletas de Londrina participam da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná

Jogos de voleibol e futsal serão disputados neste final de semana, em Centenário do Sul; etapa será concluída nos dias 24 a 26 de junho

Uma delegação de Londrina com 40 atletas de 15 a 17 anos participa, neste final de semana, da fase regional do 34º Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). Esta etapa está sendo disputada em 12 municípios, dentre eles Centenário do Sul, a 87 km, onde os times londrinenses de futsal masculino e voleibol feminino competem neste final de semana (10), sábado (11) e domingo (12). A fase regional prosseguirá nos dias 24 a 26 de junho, quando também entrará em quadra a equipe de handebol feminino.

O futsal masculino jogou ontem (10), às 16h45, contra o time de Guaraci, e venceu por 6×0. No sábado (11), a partida será contra o município de Pitangueiras, às 14h; e no domingo (12), contra o time de Sabáudia, também às 14h. As semi-finais e finais do futsal serão realizadas nos dias 24 a 26 de junho.

Já a equipe de voleibol feminino de Londrina, que integra o Grupo B, enfrentou a equipe de Apucarana. Hoje (11), o adversário será o time de Porecatu. No dia 25 de junho, os jogos retornam, com disputas entre o primeiro lugar do Grupo A contra o segundo lugar do Grupo B, e vice-versa. A classificação final será definida no dia seguinte, 26 de junho.

O Jojups é disputado por jovens atletas na faixa etária de 17 a 20 anos. Em todo o estado, o torneio reúne 597 equipes de 292 municípios, totalizando 9.510 participantes, sendo 8.350 atletas. As equipes londrinenses que participam desta competição estadual contam com patrocínio da Prefeitura, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Os campeões de futsal, handebol e voleibol, no masculino e feminino, se classificam para disputar a fase macrorregional, na cidade de Ibiporã, entre 19 e 21 de agosto. A fase final do Jojups será realizada em Toledo, região oeste do estado.

Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, Londrina sempre se destaca nos Jogos da Juventude, marcando presença na fase final em várias modalidades esportivas. “Esse ano, novamente, as equipes de Londrina têm grande chances de se classificar para a macrorregional. São atletas que fazem um bom trabalho mesmo ao longo da pandemia, que tornou os jogos mais restritos, e essas equipes contam com apoio e incentivo da Prefeitura. E vamos pleitear para que Londrina seja, novamente, a cidade-sede das finais do Jojups em 2023”, comentou.

Este ano, foi inaugurado um novo formato dos Jogos da Juventude, sem etapa local, com todos os municípios ingressando já na fase regional. “Outra novidade são as disputas aos finais de semana, para não interferir no horário escolar desses adolescentes e jovens”, acrescentou o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos.

Os Jogos da Juventude do Paraná são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte; e conta com o apoio das prefeituras.

NCPML