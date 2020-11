Atletas de Londrina sobem ao pódio no Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo

Competição, que ocorreu neste fim de semana, teve o time londrinense em primeiro lugar da categoria Ouro, de alto nível, e vice-campeão na Série Prata

As duas equipes de Londrina que representaram a cidade no Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo, realizado neste fim de semana, subiram ao pódio. A Iate Grilos Team foi a grande campeã da Série Ouro Masculino; e na categoria Série Prata, a equipe Iate Grilos Team 2 conquistou o segundo lugar. O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Canoagem, ocorreu nos dias 21 e 22 de novembro, em Lindóia (SP).

O Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo contou com três categorias, sendo as duas já citadas mais a Feminino. Nesta categoria, o primeiro lugar foi da equipe Sereias, seguido da Piratas. A Piratas contou com a participação da londrinense Valéria Bercini, inscrita também na equipe Iate Grilos Team pela Série Prata, composta por equipes mistas.

Desempenho

O primeiro lugar da Série Ouro Masculino, que reuniu os atletas com alto nível e mais experientes, foi conquistado de forma invicta pelos londrinenses. A Iate Grilos Team superou todas as equipes na fase de grupos, e venceu na sequência a partida da semi-final, o que lhe garantiu a classificação imediata para a final.

Na última disputa, a Iate Grilos Team venceu novamente, com placar de 5×1 sobre a atual equipe campeã sul-americana, CCB de Brotas (SP). Com o resultado, o time londrinense conquistou pela quarta vez o título de campeão brasileiro. Os gols da final foram marcados pelos atletas Caio Rosa(3) Leonardo Colomera (1) e Bruno Cruz (1).

E na Série Prata, disputadas por atletas que estavam no primeiro ou segundo ano de competição, Londrina foi ao pódio mais uma vez. A equipe Iate Grilos Team 2 enfrentou uma final muito disputada contra a equipe de Guararema (SP). O jogo foi decidido após a equipe paulista marcar gol de ouro no primeiro tempo suplementar da partida, com placar final de 5×4.

Os gols londrinenses foram registrados por Guilherme Padilha (2) e Gabriel Moreira (2). A equipe já havia conquistado o ouro da categoria em suas duas últimas participações, e esperava mais uma medalha de primeiro lugar.

Segundo o técnico de Caiaque Polo de Londrina, Leonardo Colomera, os resultados foram muito comemorados. “A gente está vivendo um ano atípico. Retomamos os treinamentos em julho, com todo rigor e cuidados exigidos contra a Covid-19. Mesmo assim, conseguimos reunir atletas, manter o foco e os treinamentos, para obter os melhores resultados desse torneio. Infelizmente, uma das equipes não obteve o resultado que esperávamos, mas é típico do esporte. De qualquer forma, a participação serve como aprendizado para próximo torneio”, citou.

Com calendário de 2021 ainda indefinido, por conta da pandemia de Covid-19, a expetativa é que as equipes londrinenses de caiaque-polo estejam na Copa do Brasil, prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. “Falta a Confederação Brasileira definir os eventos do próximo ano. Mas, se seguirem o cronograma tradicional, em fevereiro ou março teremos a Copa do Brasil, evento que abre o ano da modalidade. E se tudo correr bem, as equipes vão disputar”, antecipou Colomera.

As duas equipes Iate Grilos Team contam com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL); do Iate Clube de Londrina e da Escola de Canoagem e Remo. “O FEIPE é um patrocínio indispensável na cidade. Sem ele, não teríamos a possibilidade de realizar tais feitos”, finalizou o técnico.

NCPML