Atletas do Londrina Kickboxing se classificam para o campeonato sul-americano

Três atletas da Equipe Londrina Kickboxing /IPEC/Júnior Vidal Team/OFF que participaram do 30º Campeonato Brasileiro de Kickboxing adulto, entre os dias 4 e 7 de setembro, no Rio de Janeiro, se classificaram para o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, que será realizado em Cascavel, no Paraná, em dezembro.

Se classificaram Guilherme Belarmino – 2° Low kicks – 81kg faixa preta; Isaac Shibata – 3° Point Fight -79kg faixa colorida; e Dyana Carvalho – 3° Low kicks +65kg faixa colorida. Também participaram Renê Richeter – 5° Low kicks +91kg faixa colorida; e Bruno de Souza – 5° kicklight faixa colorida.

Guilherme Belarmino conta com apoio financeiro da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Programas Esportivos (FEIPE), da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), desde 2017. “O campeonato brasileiro, realizado no legado olímpico na Arena Carioca 1, foi um grande evento, mesmo com as restrições da pandemia. Ele foi transmitido ao vivo por dois canais de televisão e também em rede social. As disputas foram intensas e o estado do Paraná mostrou que está no topo do mundo no kickboxing”, destacou Belarmino.

O Campeonato Brasileiro de Kickboxing foi o maior e mais disputado campeonato da modalidade no Brasil. O evento contou com a participação de cerca de 2 mil pessoas, entre atletas, técnicos, árbitros, diretores e autoridades. Ele foi realizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) e organizado pela Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ).

Agora, os atletas se preparam para o campeonato mundial, que será realizado em Jesolo, na Itália, no mês de outubro. E também o sul-americano que será realizado em Cascavel, em dezembro. Guilherme Belarmino está entre os classificados para o Campeonato Mundial. “Mais uma vez agradeço o apoio da Prefeitura de Londrina e todos os meus patrocinadores que não medem esforços para me apoiar, independente de resultado. Acredito que o esporte é muito mais que medalhas”, afirmou.

NCPML