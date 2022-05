Atletas do Projeto Londrina Atletismo brigam por vagas nas finais da Gymnasíade

A equipe Londrina/FEL/IPEC estará representada nesta terça-feira (17/05) na Gymnasíade, considerada a maior competição escolar do planeta, que está sendo disputada na Normandia, na França. Júlia Rocha Ribeiro (Colégio Ética), de 17 anos, e Nicole Braz Domene, de 18, estarão na pista para a disputa da semifinal da prova de 400 metros rasos. A disputa vale vaga nas finais. Elas ainda disputam, na quinta-feira, o revezamento 4x400 medley 1, e na sexta-feira o revezamento 4x400 medley 2.

A londrinense Júlia vive uma grande fase na carreira e coleciona resultados expressivos em 2022, como o título sul-americano sub-20. É a atual líder do ranking nacional e do sul-americano sub-20 nos 400 m rasos e também foi campeã paranaense. A jovem é a 19ª colocada do ranking mundial Sub-18 da prova dos 400 metros. Júlio e Nicole também foram campeãs brasileiras sub-20 no revezamento 4x400 misto.

“São duas jovens muito promissoras. Ambas estão em boa fase e viajaram preparadas para brigarem por medalhas. Mas, por se tratar de uma competição mundial, dependemos muito que consigam colocar em prática o que treinaram”, salientou o técnico do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

