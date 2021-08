Atletas do taekwondo de Londrina ajudam nos treinos para Paralimpíadas

Jogos começam dia 24 de agosto, em Tóquio; equipe de Londrina foi convidada para dar apoio técnico aos atletas que disputarão uma medalha

Para apoiar os paratletas do taekwondo que vão participar das Paralimpíadas, maior evento esportivo do mundo envolvendo pessoas com deficiência, uma equipe de Londrina foi convidada para participar da preparação final dos paratletas. Os atletas João Miguel Neto e Ana Paula Alves Morais vão até o local dos treinos para dar suporte à equipe oficial de parataekwondo que vai disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio, realizados de 24 de agosto a 5 de setembro.

De acordo com o assessor de Eventos da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Santos, os atletas de Londrina fazem parte da Seleção de Taekwondo de Londrina, que recebe apoio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Prefeitura de Londrina. Por isso, a FEL acompanhará os Jogos Paralímpicos de Tóquio da mesma forma que fez com os Jogos Olímpicos. “Nós, da FEL, vamos acompanhar diariamente todos os atletas e jogos paralímpicos. Vamos trazer um histórico dos participantes aqui da cidade e esperamos ter boas notícias para darmos”, disse.

Segundo o técnico da equipe Madureira de Taekwondo, Diogo Freire, que é responsável por ambos atletas, a ideia é que eles contribuam para a preparação final da Seleção Brasileira de Parataekwondo. “A Ana Paula e o João Miguel são atletas de ponta, que treinam para disputar as próximas Olimpíadas, mas não são do parataekwondo. Juntos, eles vão dar apoio nos treinos práticos com os paratletas. Os atletas treinam juntos, para ajudar uns aos outros, principalmente aqueles que estão nas paraolimpíadas”, explicou.

O técnico da Seleção Brasileira de Parataekwondo é o londrinense Rodrigo Ferla, que atualmente mora em Curitiba (PR). Ele começou sua carreira como atleta e bolsista do Geração Olímpica, do Governo do Paraná, que é um programa de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta e conta com o patrocínio da Companhia Paranaense de Energia (Copel). E, a partir de 18 de agosto, deve começar a treinar os atletas em São Paulo, onde estarão nas vésperas do embarque para Tóquio e farão um pré-treinamento com dois sparring masculino e dois sparring femininos, além da aclimatação para o fuso horário do Japão, que deve ajudar na adaptação dos competidores.

No dia 24 de agosto, a equipe paraolímpica embarca para Tóquio. As competições do parataekwondo começarão no dia 2 de setembro e vão disputá-las os seguintes paratletas: Débora Menezes, Silvana Fernandes e Nathan Torquato. Débora é a atual campeã mundial e número 2 do ranking internacional. Nathan é o número 3 do ranking internacional e Silvana ganhou os dois últimos campeonatos.

