Aurora Shopping recebe batalhas de Jiu-Jitsu com renda para a ong Viver

Serão sete embates de alto nível neste sábado no “octógono” do Shoppingcom transmissão gratuita pelo Youtube

Grandes nomes do Jiu-Jitsu de toda a região estarão reunidos neste sábado, dia 12, no Aurora Shopping Londrina, às 19 horas, para uma batalha muito importante: a luta contra o câncerinfantojuvenil. Serão sete lutas casadas, reunindo 14 atletas, e um único propósito: arrecadar recursos para a ONG Viver, instituição que acolhe, ampara e apoia crianças e adolescentes com câncer. Por causa da pandemia, a transmissão das lutas será ao vivo, gratuitamente, pelo Youtube. A renda virá dos apoios, patrocínios e doações voluntárias dos espectadores.

A iniciativa do evento é da Usina de Idéias, produtora de vídeo e autora do projeto “Gravidade Zero”, que por oito anos manteve na TV Londrinense um programa de esportes radicais e organizou diversas atrações, como corridas de aventura, festivais de esportes radicais, e também o Gravidade Zero Combate, evento de MMA que levou cerca de 15 mil pessoas ao Moringão em suas cinco edições.

Entre os atletas participantes do evento neste ano, estarão nomes como Christian (Tide), Aleck Silva, Eduardo Borges, Luiz Gustavo. Esta é a segunda edição do evento, que foi um grande sucesso no ano passado, lembra o responsável pela organização do evento, João Rodrigo Milanez, da Usina de Ideias. “A Ong Viver desenvolve um importantíssimo trabalho de acolhimento e apoio em Londrina, conhecemos este trabalho sério, somos parceiros da entidade há muitos anos e temos imenso prazer em dar nossa parcela de contribuição à entidade”, afirma.

A causa é mais que justa e importante, observa o superintendente do Aurora

Shopping, Marcos Crestani. “A iniciativa tem todo o nosso apoio. Além de contribuir

com uma entidade que presta um serviço indispensável em Londrina, o evento vaicertamente agradar o público que terá a oportunidade de assistir, desta vez de modo online, a uma competição de alto nível”, afirma.

É importante lembrar que, para que o evento aconteça e atinja seus objetivos, todos os atletas estão “doando” a sua luta, ou seja, não receberão por suas participações. Os espectadores também poderão fazer doações voluntárias para a entidade por meio de um QR Code que estará disponível na tela durante toda a transmissão.

A estrutura para a realização do evento foi viabilizada pelos patrocinadores e apoiadores: Usina de Ideias, Gravidade Zero, Aurora Shopping Londrina, Alphasonic, Atacado do Suplemento, Geada Negra, Guerra Propaganda, Stormstrong, Projeto Visual, Atmosfera Eventos, Up Link Vídeo, Mais Saúde, José Wanderley, UpWet, Vale Sorte, Nozes Productions, FTW Sports Nutrition, Fundação de Esportes de Londrina e Prefeitura de Londrina.

Ruth Costa Meira/Asimp