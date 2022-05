Biblioteca Pública de Londrina recebe Torneio de Xadrez no próximo sábado (21)

Inscrições estão abertas para o público de todas as faixas etárias, e devem ser feitas com antecedência pelo WhatsApp (43) 99193-9672

Estão abertas as inscrições para o Torneio Aberto de Xadrez, que será realizado no próximo sábado (21), na Biblioteca Pública Municipal “Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza”. Aberto aos praticantes de todas as idades, o torneio será disputado em ritmo rápido, com tempo cronometrado em 15 minutos para cada enxadrista. As inscrições têm uma taxa, no valor de R$40, e devem ser feitas com antecedência pelo WhatsApp (43) 99193-9672.

Organizado pelo professor Tiago Almeida, que também é mestre nacional e árbitro da Confederação Brasileira, o Torneio Aberto de Xadrez conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. E a Biblioteca Pública Municipal fica localizada na Avenida Rio de Janeiro, 413.

Segundo Almeida, o objetivo em promover os torneios de xadrez na cidade é incentivar a prática deste esporte na população em geral. “O intuito é desenvolver o xadrez na cidade, estimulando o hábito e essa cultura no público de todas as idades. O xadrez é algo que promove cultura, educação e saúde, inclusive, já que é um dos esportes que mais auxilia na prevenção ao Alzheimer, funcionando como uma ginástica fantástica para o cérebro”, explicou.

As categorias disponíveis no Torneio Aberto são: Sub 08 (nascidos a partir de 2014); Sub 10 (nascidos a partir de 2012); Sub 12 (nascidos a partir de 2010); Sub 14 (nascidos a partir de 2008); Sub 16 (nascidos a partir de 2006); Sub 18 (nascidos a partir de 2004); e Adulto (qualquer idade). Todos os participantes receberão medalhas, e os vencedores de cada categoria serão premiados com um troféu.

NCPML