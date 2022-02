Biblioteca Pública Municipal sedia torneio de Xadrez neste sábado (19)

Ainda há inscrições disponíveis para o Torneio de Xadrez Memorial Matheus Lupi de Souza, que será realizado a partir das 13h30

O Torneio de Xadrez Memorial Matheus Lupi de Souza será realizado neste sábado (19), a partir das 13h30, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, localizada na avenida Rio de Janeiro, 413, centro.

A competição será dividida entre as categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Adulto. As Partidas serão realizadas no modelo Blitz, com tempo de jogo de 3.02 minutos para cada jogador.

Para participar é necessário se inscrever até a data de início do torneio. No entanto, aqueles que se inscreverem antecipadamente terão acesso a um preço mais acessível, no valor de R$ 60. Já no dia do torneio a inscrição terá custo de R$ 120. O link para inscrição é https://forms.gle/GHUSNVXQjHtFvhu97 .

O torneio é organizado pelo mestre de xadrez e árbitro da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Tiago de Almeida, e ocorre em parceria com o Instituto Palhano Xadrez. O organizador relatou que a iniciativa reunirá vários participantes, inclusive com presença de jogadores vindos de outras cidades. “Estamos animados em retomar as atividades de xadrez na Biblioteca Pública, local já tradicional para a modalidade. O evento busca chamar pessoas de todas as idades para, sobretudo, incentivar a prática do xadrez”, contou.

Segundo a diretora de Bibliotecas, da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araujo, este é o primeiro torneio de xadrez no local desde o início da pandemia. “Para nós é uma alegria enorme poder retomar as atividades. O xadrez sempre foi movimentado em Londrina e a Biblioteca Pública já recebeu inúmeros torneios e eventos como este. O nosso objetivo é tornar a Biblioteca um espaço enriquecedor e que possa atender as demandas da cidade”, destacou.

O evento premiará os campeões de cada categoria com troféu e também haverá a entrega de medalhas. Para as categorias Sub-8 e Sub-10, todos os participantes receberão medalhas.

Marcelo Cordero/NCPML