Bocal de Ouro retoma classificatórias para o Freio de Ouro

Seletiva de inéditos será a primeira etapa brasileira após reinício do ciclo da raça Crioula

A programação do Bocal de Ouro, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), começa hoje, dia 18 de junho, e segue até o domingo, dia 21 de junho. Trata-se de uma das provas mais aguardadas do ano por ser um palco de estreia funcional para os cavalos Crioulos da temporada. As atividades do evento a ser realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), seguirão as determinações das autoridades sanitárias municipais e estaduais a fim de proteger os participantes e prevenir qualquer risco de disseminação do Coronavírus (Covid-19).

A ABCCC informa que entre os itens do rígido protocolo sanitário a ser seguido, estão o respeito às medidas de distanciamento social, controle de entrada de pessoas (será permitida apenas a participação de trabalhadores e proprietários diretamente envolvidos, sem participação de familiares e convidados), uso de equipamentos de proteção e disponibilização de locais para correta higiene pessoal. Ao público, as provas serão transmitidas pelos canais da ABCCC em seu site (www.abccc.com.br), Facebook e YouTube.

Para a seleção dos melhores cavalos inéditos, foram indicados dois trios de jurados pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT), da ABCCC. São eles: Alexandre Pons Suñe, Jorge Aginelo Nascimento e Mário Móglia Suñe no julgamento da Categoria Fêmeas; e André Luiz Narciso Rosa, Ciro Manoel Canto de Freitas e Luciano Corrêa Passos na Categoria Machos. Além disso, o jurado reserva será Thiago Schilling de Ávila.

Confira a programação

18 de Junho de 2020 (Quinta-feira)

08h - Julgamento Morfológico – Categoria Fêmeas

14h - Julgamento Morfológico – Categoria Machos

19 de Junho de 2020 (Sexta-feira)

07h30min - Andaduras/Figura/VSP e Esbarradas – Categoria Fêmeas

Continuação - Andaduras/Figura/VSP e Esbarradas – Categoria Machos

20 de Junho de 2020 (Sábado)

08h - Prova de Mangueira 1 – Categorias Fêmeas e Machos

14h - Prova de Campo 1 – Categorias Fêmeas e Machos

21 de Junho de 2020 (Domingo)

08h30min - Fase Final (Mangueira 2 / Bayard-Sarmento / Campo 2) – Categorias Fêmeas e Machos

Continuação - Entrega de Prêmios