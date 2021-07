Bocal de Ouro revela finalistas em disputas com altas médias

Seletiva de inéditos ao Freio de Ouro se notabilizou pela qualidade dos conjuntos na pista do Cavalo Crioulo

Nem mesmo a cerração que tomou conta da pista do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), arrefeceu a competitividade dos 32 exemplares que entraram em pista no domingo, 4 de julho, para disputar a fase final do Bocal de Ouro. A seletiva de inéditos, realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), classificou 16 conjuntos, oito machos e oito fêmeas, para a grande final da modalidade, que ocorrerá entre o fim de setembro e início de outubro.

Em uma disputa de alta qualidade, o Bocal de Ouro ao final premiou a égua Evita do Purunã, da Estância São Rafael, de Balsa Nova (PR), montada pelo ginete Milton Castro, como a primeira colocada da seletiva entre as fêmeas. Já nos machos, o lugar mais alto do pódio ficou com o cavalo Poncho Viejo Charrua, da Cabanha Os Charruas, de Jaguarão (RS), guiado pelo ginete Ricardo Gigena Wrege.

Nas fêmeas, as oito classificadas ficaram com média acima dos 20 pontos. Na primeira posição, Evita do Purunã com o experiente ginete Milton Castro, maior vencedor da prova com oito títulos. Mas a vibração pelo primeiro lugar foi a de quem estava competindo pela primeira vez. “É um prazer estar aqui com esta turma competindo e graças a Deus com um resultado tão sonhado que era chegar com esta égua na final”, comemorou.

Já nos machos, o destaque foi o cavalo Poncho Viejo Charrua. O ginete Ricardo Gigena Wrege, emocionado, lembrou o trabalho realizado para chegar nesta etapa. “A gente fica sem palavras, pois foi um final de semana muito iluminado. Não tem explicação de conseguirmos mostrar todo nosso empenho e transformar isto em resultado nas pistas”, declarou.

O presidente da ABCCC, Onécio Prado Júnior, salientou que mesmo com a pandemia, o trabalho e o esforço da equipe da entidade proporcionou uma prova de grande competitividade. “Estamos realizando uma seletiva que, além da qualidade extraordinária, temos quantidade. Tanto na parte morfológica quanto na função, realmente tivemos uma final de Bocal de Ouro surpreendente por esta qualidade”, destacou, acrescentando ainda sobre a reforma feita nas pistas, o que proporcionou uma melhora nas condições da competição para os conjuntos.

Os dois trios de jurados que avaliaram esta primeira etapa classificatória do Freio de Ouro 2021, indicados pelo Conselho Deliberativo Técnico da ABCCC, foram André Luiz Narciso Rosa, Gustavo Silveira Rodrigues e Leonardo Alberton Ardenghy, na categoria fêmeas, e Gustavo Arhanitsch, Leonardo Rodrigues Teixeira e Luciano Corrêa Passos, na categoria machos.

O ciclo 2021 do Freio de Ouro tem o patrocínio de Facta Financeira, Massey Ferguson, Supra e Vetnil, além do apoio de Correaria Dima, Mopo e Canal do Criador.

Confira o resultado

Fêmeas

BOCAL DE OURO

EVITA DO PURUNÃ

CRIADOR: MARIANO LEMANSKI

EXPOSITOR: MARIANO LEMANSKI

ESTABELECIMENTO: EST NCIA SÃO RAFAEL, BALSA NOVA-PR

GINETE: MILTON IVAN PEREIRA CASTRO

MÉDIA: 22,381

BOCAL DE PRATA

KATITA DO CAPÃO REDONDO

CRIADOR: LUIZ CARLOS E ANTONIO CARLOS A. PY

EXPOSITOR: ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE PY E DENILSON UTPADEL

ESTABELECIMENTO: FAZENDA CAPÃO REDONDO E EST NCIA ÁGATA, BARRA DO RIBEIRO-RS

GINETE: RICARDO GIGENA WREGE

MÉDIA: 21,760

BOCAL DE BRONZE

BELLE MANDALA

CRIADOR: ELIZABETH LEMANSKI

EXPOSITOR: ELIZABETH LEMANSKI

ESTABELECIMENTO: FAZENDA PARAÍSO, BALSA NOVA-PR

GINETE: DANIEL WAIHRICH MARIM TEIXEIRA

MÉDIA: 21,101

BOCAL DE ALPACA

ARTE MACANUDA TUPAMBAÉ

CRIADOR: OSWALDO DORNELLES PONS

EXPOSITOR: CARLOS ALBERTO VARGAS/GISLAINE M.F.SILVA

ESTABELECIMENTO: CABANHA OHANA, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS

GINETE: MILTON IVAN PEREIRA CASTRO

MÉDIA: 20,781

5ª COLOCADA

RZ MADEJA II DA CARAPUÇA

CRIADOR: RUBENS ELIAS ZOGBI

EXPOSITOR: MARCELO FARIAS DA SILVA

ESTABELECIMENTO: CABANHA TREZE TILIAS, SERTÃO SANTANA-RS

GINETE: DANIEL WAIHRICH MARIM TEIXEIRA

MÉDIA: 20,685

6ª COLOCADA

CAMPANA DONATELA

CRIADOR: MÁRIO MOGLIA SUÑE

EXPOSITOR: CABANHA EREPORÃ

ESTABELECIMENTO: CABANHA EREPORÃ, QUATRO IRMÃOS-RS

GINETE: DANIEL BANDEIRA ORTIZ

MÉDIA: 20,471

7ª COLOCADA

VIDA NUEVA DO KAVAJU PORÃ

CRIADOR: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE MOURA

EXPOSITOR: LUAN ARALDI BAGGIO

ESTABELECIMENTO: CABANHA DO ACESSO, SANTA BÁRBARA DO SUL-RS

GINETE: EDUARDO WEBER DE QUADROS

MÉDIA: 20,350

8ª COLOCADA

ESCARAPELA 31 DA SORSUL

CRIADOR: NORBERTO ULLMANN FILHO E POLIANI NARESSI

EXPOSITOR: WALTER MARQUES NETO

ESTABELECIMENTO: EST NCIA SANTA GERTRUDES, SANT'ANA DO LIVRAMENTO-RS

GINETE: MÁRCIO RODRIGUES MACIEL

MÉDIA: 20,100

Machos

BOCAL DE OURO

PONCHO VIEJO CHARRUA

CRIADOR: JOÃO ROUGET PÉREZ WREGE

EXPOSITOR: JOÃO ROUGET PÉREZ WREGE

ESTABELECIMENTO: CABANHA OS CHARRUAS, JAGUARÃO-RS

GINETE: RICARDO GIGENA WREGE

MÉDIA: 22,253

BOCAL DE PRATA

QUERENDON DO RECANTO CRIOULO

CRIADOR: ADELMO HESS

EXPOSITOR: VINÍCIUS E RAFAELA DOS SANTOS E RENARO CARDOSO

ESTABELECIMENTO: CABANHA DOM VICO E MELODIA, SANTIAGO-RS

GINETE: GABRIEL VIOLA MARTY

MÉDIA: 20,886

BOCAL DE BRONZE

CAMPANA DON CASMURRO

CRIADOR: MÁRIO MOGLIA SUÑE

EXPOSITOR: CLÁUDIO FRANCO GONÇALVES

ESTABELECIMENTO: EST NCIA COXILHA ALTA, JAGUARÃO-RS

GINETE: MARCOS BRAGA SILVEIRA DE ÁVILA

MÉDIA: 20,211

BOCAL DE ALPACA

HONRADO DA PARNASSA-TE

CRIADOR: LUÍS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA

EXPOSITOR: LUÍS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA

ESTABELECIMENTO: FAZENDA RAIZES, ROSÁRIO DO SUL-RS

GINETE: LUIS GUSTAVO RODRIGUES RUAS

MÉDIA: 20,145

5º COLOCADO

HUILA DE PAI PASSO

CRIADOR: CONDOMÍNIO PAI PASSO

EXPOSITOR: CONDOMÍNIO PAI PASSO

ESTABELECIMENTO: EST NCIA PAI PASSO, BARRA DO QUARAÍ-RS

GINETE: GABRIEL VIOLA MARTY

MÉDIA: 20,011

6º COLOCADO

GUARANI 61 DA SORSUL

CRIADOR: NORBERTO ULLMANN FILHO E POLIANI NARESSI

EXPOSITOR: LUAN ARALDI BAGGIO

ESTABELECIMENTO: CABANHA DO ACESSO, SANTA BÁRBARA DO SUL-RS

GINETE: EDUARDO WEBER DE QUADROS

MÉDIA: 19,874

7º COLOCADO

CAMPANA ESTRADERO

CRIADOR: MÁRIO MOGLIA SUÑE

EXPOSITOR: MARIA LUCIA SANTOS DRUMMOND DE MACEDO

ESTABELECIMENTO: CABANHA CAPÃO GRANDE, PEDRO OSÓRIO-RS

GINETE: RIAN DE VASCONCELOS VALADÃO

MÉDIA: 19,796

8º COLOCADO

LANCEIRO DA TAMAREIRA

CRIADOR: CARLA F. MUSA / ONÉCIO SILVEIRA PRADO JR

EXPOSITOR: CARLA F. MUSA / ONÉCIO SILVEIRA PRADO JR

ESTABELECIMENTO: ESTÂNCIA TAMAREIRA, SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP

GINETE: CEZAR AUGUSTO SCHELL FREIRE

MÉDIA: 19,742