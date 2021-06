Bocal de Ouro terá mais animais na prova deste ano

Primeira etapa classificatória do Freio de Ouro 2021 deverá ser bastante competitiva com cavalos e éguas de muito potencial

O Bocal de Ouro 2021, será realizado nesta semana com um número de animais superior ao do ano passado. A prova, que classifica os exemplares inéditos da raça Crioula à Final do Freio de Ouro e promovida pela Associação Brasileira de Cavalos Crioulos (ABCCC), ocorre até 4 de julho, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

O vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais da Associação, Eduardo Suñe, destaca que o Bocal de Ouro é uma prova muito importante que se solidifica a cada ano. Afirma que a diretoria da ABCCC está muito satisfeita, porque embora seja um ano atípico em função da pandemia, foi possível alcançar um número bastante expressivo da raça, com crescimento em relação a 2020. “A expectativa é bem grande. Pela primeira vez a associação fez sob a sua tela as credenciadoras no Parque de Esteio e conseguiu ter mais cavalos e éguas inéditos”, observa.

Conforme Suñe, pelo o que foi visto nas credenciadoras, este deverá ser um Bocal de Ouro muito competitivo, tanto em machos quanto em fêmeas, e sem grandes favoritismos. “São cavalos e éguas que chegam com potencial muito grande de galgar um pódio no Freio de Ouro”, garante, lembrando que a mangueira e a pista de campo foram reformadas, estão com piso novo, “e esperando o bem maior que é o Cavalo Crioulo para que faça o seu espetáculo”.

Os dois trios de jurados que irão avaliar esta primeira etapa classificatória do Freio de Ouro 2021, indicados pelo Conselho Deliberativo Técnico, da ABCCC, são: André Luiz Narciso Rosa, Gustavo Silveira Rodrigues e Leonardo Alberton Ardenghy, na categoria fêmeas; e Gustavo Arhanitsch, Leonardo Rodrigues Teixeira e Luciano Corrêa Passos, na categoria machos. O jurado reserva para ambas categorias será Luís Rodolfo Machado.

Confira a programação

29 de Junho de 2021 (Terça-feira)

14h30min – Início do exame de admissão – Categoria Fêmeas

16h – Fim do exame de admissão – Categoria Fêmeas

16h – Início do exame de admissão – Categoria Machos

17h30min – Fim do exame de admissão – Categoria Machos

30 de Junho de 2021 (Quarta-feira)

09h – Julgamento morfológico – Fêmeas – Bocal de Ouro

12h – Intervalo

14h – Julgamento morfológico – Machos – Bocal de Ouro

01 de Julho de 2021 (Quinta-feira)

08h30min – Início da prova de And/Fig/VSP/Esb – Bocal de Ouro (Fêmeas - 24 conjuntos)

12h – Intervalo

14h – Continuação da prova de And/Fig/VSP/Esb – Bocal de Ouro - (Fêmeas - 24 conjuntos)

02 de Julho de 2021 (Sexta-feira)

08h30min – Início da prova de And/Fig/VSP/Esb – Bocal de Ouro (Machos - 24 conjuntos)

14h – Continuação da prova de And/Fig/VSP/Esb – Bocal de Ouro (Machos - 24 conjuntos)

03 de Julho de 2021 (Sábado)

8h - Prova de Mangueira - 1ª fase – Bocal de Ouro - (Fêmeas e Machos)

14h - Prova de Campo - 1ª fase – Bocal de Ouro - (Fêmeas e Machos)

04 de Julho de 2021 (Domingo)

08h – Início da transmissão ao vivo

08h30min - Prova de Mangueira – Fase Final – Bocal de Ouro - (Fêmeas e Machos)

Sequência - Prova Bayard/ Sarmento – Fase Final – Bocal de Ouro - (Fêmeas e Machos)

Sequência - Prova de Campo – Fase Final – Bocal de Ouro - (Fêmeas e Machos)

Sequência - Entrega de prêmios - Bocal de Ouro

Rejane Costa/AgroEffective