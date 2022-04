Cambé sedia 40ª Campeonato Paranaense de Taekwondo em maio e deve receber mais de mil pessoas

Cambé irá sediar pela primeira vez, nos próximos dias 21 e 22 de maio, no Ginásio João de Deus Almeida, o Campeonato Paranaense de Taekwondo, que está em sua 40ª edição. A expectativa da organização é de que o município receba mais de 800 atletas, que representam cerca de 90 cidades espalhadas pelo Estado. Conforme estimativa da Secretaria Municipal de Esportes, que apoia o evento, Cambé contará com a média de 100 representantes na competição. As inscrições e outras informações estão disponíveis no site www.paranatkd.com.br.

Os participantes integram as mais diferentes faixas etárias e estão distribuídos nas categorias fraldinha, mirim, infantil, juvenil, cadete, adulto e máster. Dessa forma, sobem ao tatame desde crianças nos primeiros anos de vida até idosos. Considerando técnicos, familiares e acompanhantes, cerca de 1200 pessoas devem visitar Cambé.

Os atletas que já conquistaram a faixa preta, a mais alta entre o ranking da arte marcial, disputam vaga para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Para a fase nacional, são disponibilizadas 20 vagas na categoria juvenil, 20 na categoria cadete e mais 16 para adultos.

A organização do Campeonato é da Federação Paranaense de Taekwondo (FPTKD), da qual Marcelo Madureira é vice-presidente. De acordo com ele, a ansiedade entre os atletas veio se acumulando durante a pandemia, que os privou da participação nas competições. “Agora, a gente espera que o evento venha reanimar todos os participantes que estavam estacionados na pandemia”, completa.

O presidente da FPTKD, Ricardo Zimmer, se diz animado para o retorno do evento com o público regular. Em 2021, como medida de prevenção contra a Covid-19, apenas metade dos participantes, entre atletas e demais envolvidos, puderam participar. “É um prazer muito grande ter esse evento aqui no Norte do Paraná. É a primeira vez que ele é sediado no município de Cambé e a Secretaria de Esportes nos deu um apoio total", diz Zimmer.

Para a secretária de Esportes, Telma Gamba, o taekwondo está presente em Cambé tanto em projetos apoiados pela Prefeitura quanto nas associações e escolas que possuem sede no município e trabalham a arte marcial com os alunos. O resultado desse investimento no esporte é a expressiva participação de representantes cambeenses no campeonato.

“Cambé, que vem se destacando no incentivo ao Taekwondo, vai receber atletas de altíssimo nível. Depois de um longo período de isolamento social, a gente sedia com muito orgulho esse campeonato”.

NCPMC