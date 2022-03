Campanha histórica garante bi estadual sub-20 para Londrina/FEL/IPEC

Equipe foi campeã nos naipes feminino e masculino, ganhou 33 medalhas e ainda teve dois recordes do campeonato

A equipe Londrina/FEL/IPEC foi a grande protagonista da 55ª edição do Campeonato Paranaense de atletismo, disputado no último final de semana, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Cascavel. O time londrinense fez barba, cabelo e bigode, e levou os títulos nos naipes masculino e feminino, e no geral. Uma campanha que fica na história, como uma das melhores da competição nos últimos anos.

O time feminino somou 240 pontos e os homens 267. Na soma geral, deu Londrina na frente: 507 pontos. Uma vantagem de 166 para a segunda colocada. Campanha que deixou toda a comissão técnica orgulhosa. “Acredito que isso só foi possível graças ao empenho de todo um time. Uma campanha incrível, fruto da união e determinação de todos os atletas, técnicos e integrantes da nossa equipe”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.

A equipe londrinense subiu ao pódio 33 vezes, conquistando 10 ouros, 14 pratas e 9 bronzes. De quebra ainda entraram para a conta dois novos recordes do campeonato. Camila Irene Abílio Barbosa, com 46, 47 metros no lançamento do martelo, e Kauã Henrique de Lima Ribeiro Oliveira (Colégio Ética), que correu para 9min30seg71 nos 3000 metros. O jovem também faturou o ouro 3000 metros com obstáculos.

Destaque também para Júlia Aparecida Rocha Ribeiro (Colégio Ética), que levou três ouros, nos 400 metros e nos revezamentos 4 x 100 metros e 4 x 400 metros misto, além de uma prata nos 200 metros; Edson Junior Calbaizer, com dois ouros, nos 400 metros e revezamento 4 x 400 metros misto, e uma prata nos 800 metros, e Alberto Rodrigues dos Santos Filho; ouro no lançamento do disco e prata no arremesso do peso.

“Foi um campeonato marcante para mim. Há muito que eu vinha buscando essa conquista e ela veio, com direito a recorde. Só agradecer ao meu treinador, minha família e todos que sempre me apoiam no dia a dia. Felicidade enorme”, resumiu o atleta.

Com o título conquistado no final de semana, a equipe de Londrina mantém sua hegemonia na categoria, já que no ano passado também havia sido campeã feminina e geral da competição.

Gabriela Tardivo campeã sul-americana sub-20 de cross country

Teve título da equipe Londrina/FEL/IPEC também representando a seleção brasileira nos Campeonatos Pan e Sul-Americano de Cross Country, disputados em simultâneo, ontem, em Serra (ES).

Gabriela Tardivo terminou a prova dos 6 quilômetros da categoria sub-20 na segunda colocação, mas foi a primeira entre as sul-americanas, o que lhe garantiu o título. No Pan, ela foi a segunda, já que a mexicana Sabrina Garcia terminou com o ouro.

Samara Caetano bateu na trave e ficou com a quarta colocação nos 4 quilômetros da categoria sub-18; e Bianca Davi de Souza não terminou a prova que valeu para o Sul-Americano. O treinador Cristiano Ribeiro também integrou a delegação brasileira em Serra.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp