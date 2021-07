Campeãs de casa nova

MRV dará um apartamento para cada uma das atletas patrocinadas pelo projeto #ElasTransformam que trouxerem medalha dourada do maior evento do mundo

Idealizadora do projeto #ElasTransformam, que busca enaltecer a importância da presença feminina no esporte, a MRV, desde 2020, está patrocinando 12 grandes atletas mulheres de diversas modalidades. Dez destas esportistas estão confirmadas no mais esperado evento esportivo de todos os tempos. Como forma de incentivar e agradecer o grande esforço dessas atletas na competição, a MRV anunciou ontem, em um encontro on-line com o time do #ElasTransformam, uma premiação especial para as atletas que retornarem ao país vencedoras da competição em suas modalidades.

Sendo assim, as esportistas, Ana Sátila (Canoagem Slalom), Bruna Takahashi (Tênis de mesa), Flavia Saraiva (Ginástica Artística), Rayssa Leal (Skate), Silvana Lima (Surfe), Ana Patricia (Vôlei de Praia), Aline Silva (Wrestling Olímpico), Beatriz Ferreira (Boxe), Luiza Fiorese (Vôlei sentado) e Kahena Kunze (Vela), poderão, caso se consagrem campeãs, ganhar um apartamento MRV, no valor de até R$ 200 mil, em uma das mais de 165 cidades onde a empresa tem atuação.

“Foi muito emocionante ver as reações delas ao saberem da premiação que daremos para as que conseguirem o ouro na competição. A casa própria é o sonho de grande parte dos brasileiros e a MRV busca contribuir para que mais pessoas consigam realizar esse desejo. O #ElasTransformam é um projeto muito especial para a companhia, pois o objetivo é encorajar as mulheres e atletas a transformarem suas realidades, lutando pelos seus sonhos e enfrentando o que for preciso”, fala Alexia Duffles Drummond, diretora de Marketing da MRV.

#ElasTransformam

A igualdade de gênero é uma causa abraçada pela MRV&CO, que tem desenvolvido e incentivado iniciativas nesse sentido. Uma de suas ações é o projeto #ElasTransformam, que tem apoiado, há mais de um ano, 12 atletas do sexo feminino. O objetivo do projeto é fomentar o esporte brasileiro e enaltecer a importância da presença feminina nesse espaço. Saiba mais em www.elastransformam.mrv.com.br.

Lorena Oliva/Asimp