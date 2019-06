Campeonato Brasileiro de Drift desembarca em Londrina

Super Drift Brasil realiza terceira etapa da temporada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, dia 14 de julho; ingressos à venda

O Campeonato Brasileiro de Drift prepara seu espetáculo para a sequência da temporada 2019. Após edição histórica em Piracicaba (SP), com recorde de público e audiência, o evento realiza a terceira etapa do calendário em Londrina, no Paraná. O Autódromo Internacional Ayrton Senna será o palco da etapa no dia 14 de julho. Os ingressos para a etapa estão à venda através do site eventbrite.com.br.

Londrina está se tornando cada vez mais habitual para as máquinas do maior campeonato de drift da América Latina. Em 2018, Diego Higa levou a melhor na etapa da cidade paranaense. O circuito é um dos mais velozes do país, fato que aumenta ainda mais as expectativas de pilotos e público. A etapa terá transmissão, ao vivo, no canal oficial do SDB no YouTube: youtube.com/superdriftbrasil.

Defendendo o título da etapa e a liderança na temporada, Diego Higa é o piloto a ser batido. O jovem tricampeão brasileiro de apenas 22 anos brilhou em Santa Luzia (MG) e Piracicaba (SP), garantindo o topo da classificação até o momento. Erick Medici e Gustavo Koch duelam próximos pela vice-liderança, seguidos por João Barion, Vinicius Trindade e Maykel Kuriyama, que também disputam posições na tabela ponto a ponto, respectivamente.

“A cada etapa que passa, a cada batalha em disputa, a competição vai ficando cada vez mais intensa, cada vez mais acirrada. O circuito de Londrina é muito veloz, oferece excelentes condições para os pilotos, então acredito que teremos batalhas muito parelhas no dia 14. E o público só tem a ganhar com isso”, avisa Higa.

O Super Drift Brasil é, desde 2016, homologado como Campeonato Brasileiro da modalidade pela Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, e desde então cresce a cada temporada. Disputas intensas em pista e ótima interação com o público garantem a todos os participantes das etapas uma inesquecível experiência. O SDB é patrocinado pela Monter Energy, NSC Garage e Rede Krill Supermercados, além de contar com apoio da CBA, Nanbei Drift e Metal Horse.

“Já estivemos em Londrina algumas vezes, e a recepção de todos na cidade sempre foi muito boa. Nós fizemos história em nossa última etapa, em Piracicaba, então estamos ainda mais empolgados para seguirmos a ótima fase que a competição vive. Eu não tenho dúvidas que o autódromo de Londrina será palco de um final de semana de muita emoção em pista”, espera Walter Santana Neto, CEO e fundador do Super Drift Brasil.

Criado na década de 1970 no Japão, o drift é uma modalidade do automobilismo em que a velocidade é apenas um dos requisitos. Ângulo, agressividade e estilo são analisados por juízes especializados e que seguem padrões internacionais de pontuação. As etapas do Super Drift Brasil contam com julgamentos de juízes internacionais, habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. A técnica consiste em deslizar nas curvas, escapando a traseira, e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção aposta ao sentido da curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado.

Ingressos à venda

A etapa de Londrina conta com três tipos de ingressos aos fãs: arquibancada, área VIP e full experience. O espaço da área VIP oferece ao público serviço de open bar, enquanto o ingresso full experience permite ao participante sentir na pele a emoção de uma volta rápida em um carro de drift, além de ter acesso a área VIP e garantir ainda um kit do Super Drift Brasil.

O evento oferece o sistema de meia entrada solidária para arquibancada, que consiste em desconto de 50% no valor integral do ingresso mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível. O total arrecadado será doado a instituições de caridade da região. Praça de alimentação e estacionamento estarão à disposição do público que for ao evento, com cobranças à parte.