Campeonato online reúne mais de 290 ginastas do Paraná

Londrina estará representada pelo conjunto juvenil da ADR Unopar e Associação Cultural Espaço Thalita Cumi

A Federação Paranaense de Ginástica (FPRG) em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Paraná Esporte, irá realizar nos dias 21, 22, 27 e 28 de novembro a Copa Paraná de Ginástica Rítmica e a Copa Paraná em Casa. Os eventos serão online com transmissão ao vivo pelo YouTube (https://bit.ly/canalFPRG) e Facebook (https://facebook.com/fprginastica) da FPRG.

Ao todo, são 292 ginastas inscritas de 21 entidades de 12 diferentes cidades do Estado do Paraná. De acordo com a presidente da FPRG Márcia Aversani, o campeonato é uma oportunidade às ginastas paranaenses de participarem de uma competição neste ano. As ginastas que não tiveram condições de voltar aos ginásios poderão se apresentar diretamente de suas casas. Ainda, com a pandemia de Covid-19, outros ajustes tiveram que ser feitos para atender as necessidades das atletas e evitar lesões, como alterações no regulamento. O nível de dificuldade corporal exigida será menor, em especial os saltos.

Segundo a treinadora da equipe ADR Unopar, Juliana Coradine, a preparação foi completamente diferente de tudo o que a equipe já havia vivido. “Acredito que a maioria dos esportes tem passado por isso. Então, para nós foi algo muito diferente. Voltamos para o ginásio não faz nem um mês, então a preparação teve de ser feita de uma forma bem cautelosa, alguns movimentos a gente está voltando a fazer agora, para evitar lesões. As ginastas não estavam saltando, fazendo os movimentos de salto, porque no local que conseguimos para treinar, o piso não era adequado. Agora que elas começaram a fazer certos movimentos”, contou.

“O melhor que podíamos fazer, dentro das condições, nós fizemos. Tentando manter sempre um ritmo tranquilo para que as ginastas também não se machucassem, e também porque é um ano muito atípico. A maior questão era mantê-las motivadas dentro do esporte. Muitos clubes tiveram problemas de saídas de atletas, então, graças a Deus, a equipe se manteve unida e forte, treinando todos os dias on-line. E quando voltamos no presencial, a mesma coisa”, continuou.

Sobre a expectativa, a treinadora disse ser a melhor possível. “Além da motivação, porque vai ser a única competição desse ano, espero que as meninas possam fazer o melhor delas e mostrar as coisas diferentes que a gente conseguiu trabalhar, enquanto treinávamos dentro de casa. Focamos mais na parte corporal, trabalhando novas dificuldades do código de pontuação, e outras coisas que eram possíveis serem trabalhadas em casa. Não ficamos nos lamentando muito, porque é uma situação que foge do nosso controle, então focamos o trabalho em novas possibilidades. As ginastas saindo felizes da quadra com aquilo que elas fizeram para nós já representa uma vitória muito grande. Já é como se fosse, com certeza, ganhar um campeonato”, concluiu.

Destaques internacionais

A competição contará com a participação de grandes nomes do esporte, como Barbara Domingos, medalhista de prata no aparelho fita nos Jogos Pan-americanos de 2019. A ginasta do clube AGIR/Curitiba faz parte da seleção brasileira individual e se prepara para conquistar um vaga nos Jogos Olímpicos de Tokyo, que agora será realizado em 2021.

Destaque também para o conjunto juvenil da ADR Unopar de Londrina,medalha de ouro no Pan-americano Juvenil de 2019 no conjunto com a série 5 fitas que, impedidas de treinar juntas, irão participar com coreografias individuais, algumas pela primeira vez neste tipo de competição. A equipe conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

Entidades participantes:

AGIN – SMEL Araucária

AGINARC – São José dos Pinhais

Associação Atlética de Ginástica Maringaense/AAGM – Maringá

Associação Cultural Espaço Thalita Cumi – Londrina

Associação de Ginástica de Maringá e Região/AGIMAR – Maringá

Associação Desportiva e Recreativa UNOPAR – Londrina

Associação Esportiva Inspirar – São José dos Pinhais

Associação Rondonense de Ginástica – Marechal Cândido Rondon

Associação Toledana de Ginástica- Toledo

Associação Umuaramense de Desporto e Ginástica Rítmica/UNIPAR – Umuarama

Clube AGIR – Curitiba

Clube Tuiuti – Cascavel

Colégio Anjos Custódios – Marialva

Colégio Estadual do Paraná– Curitiba

Fantástica – Associação de Ginástica Rítmica – Pinhais

Fantástica – Escola de Ginástica Rítmica – Pinhais

Instituto Dunamys _ Curitiba

Instituto Get Flex – Curitiba

Município de Pato Branco