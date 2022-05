Campeonato Paranaense Adulto, Série B, começa nesta sábado (21) em duas cidades

Jogos do naipe feminino serão realizados em Pato Branco e do masculino em Ivaiporã

A disputa por uma vaga na elite do Campeonato Paranaense Adulto começa no próximo sábado (21). Na primeira etapa da Série B, os jogos do naipe feminino, com quatro equipes, serão realizados na cidade de Pato Branco e do masculino, com oito, em Ivaiporã até domingo (22).

O Campeonato Paranaense Adulto Série B masculino será disputado em duas fases. A primeira será no formato de pontos corridos, em turno único, ou seja, todas as equipes se enfrentam uma única vez. No feminino, a competição será em turno e returno. Em seguida, as equipes se enfrentam nas quartas e semifinais, até definir os campeões.

Participam do feminino Acel/Chopinzinho, Associação Atlética Londrina, Nelp/Univolei Paranaguá e Pato Vôlei. Os jogos serão disputados no Colégio SESI, em Pato Branco. No masculino, AAAEF/Londrina, Foz do Iguaçu/Smel, PM Colombo, PM Ibiporã, PM Ivaiporã, PM Nova Esperança/Homenet Websites, PM Santa Helena/Asavolei e Wickbold Guarapuava IOT estão na competição. Os jogos serão disputados no Ginásio Alcebiades Alves e na quadra do Colégio Barbosa Ferraz, em Ivaiporã.

Confira a programação completa da primeira etapa

TABELA ADULTO FEMININO B DATA HORA JOGO EQUIPE EQUIPE GINÁSIO 21/mai 09:00 1 ACEL/CHOPINZINHO ASSOCIACAO ATLETICA LONDRINA COLEGIO SESI 21/mai 10:30 2 NELP/UNIVOLEI PARANAGUÁ PATO VOLEI COLEGIO SESI 21/mai 17:00 3 NELP/UNIVOLEI PARANAGUÁ ASSOCIACAO ATLETICA LONDRINA COLEGIO SESI 21/mai 18:30 4 PATO VOLEI ACEL/CHOPINZINHO COLEGIO SESI 22/mai 08:00 5 NELP/UNIVOLEI PARANAGUÁ ACEL/CHOPINZINHO COLEGIO SESI 22/mai 09:30 6 ASSOCIACAO ATLETICA LONDRINA PATO VOLEI COLEGIO SESI 22/mai 13:30 7 PATO VOLEI NELP/UNIVOLEI PARANAGUÁ COLEGIO SESI 22/mai 15:00 8 ASSOCIACAO ATLETICA LONDRINA ACEL/CHOPINZINHO COLEGIO SESI

TABELA ADULTO MASCULINO B DATA HORA JOGO EQUIPE EQUIPE GINÁSIO 21/mai 09:00 1 AAAEF/LONDRINA FOZ DO IGUACU / SMEL ALCEBIADES ALVES 21/mai 09:00 2 PM SANTA HELENA/ASAVOLEI WICKBOLD GUARAPUAVA IOT COLEGIO BARBOSA FERRAZ 21/mai 10:30 3 PM NOVA ESPERANCA / HOMENETWEBSITES PM IVAIPORÃ ALCEBIADES ALVES 21/mai 10:30 4 PM COLOMBO PM IBIPORA COLEGIO BARBOSA FERRAZ 21/mai 17:00 5 AAAEF/LONDRINA WICKBOLD GUARAPUAVA IOT ALCEBIADES ALVES 21/mai 18:30 6 FOZ DO IGUACU / SMEL PM IVAIPORÃ ALCEBIADES ALVES 21/mai 17:00 7 PM SANTA HELENA/ASAVOLEI PM IBIPORA COLEGIO BARBOSA FERRAZ 21/mai 18:30 8 PM NOVA ESPERANCA / HOMENETWEBSITES PM COLOMBO COLEGIO BARBOSA FERRAZ 22/mai 09:00 9 AAAEF/LONDRINA PM SANTA HELENA/ASAVOLEI ALCEBIADES ALVES 22/mai 09:00 10 PM NOVA ESPERANCA / HOMENETWEBSITES FOZ DO IGUACU / SMEL COLEGIO BARBOSA FERRAZ 22/mai 10:30 11 PM COLOMBO WICKBOLD GUARAPUAVA IOT COLEGIO BARBOSA FERRAZ 22/mai 10:30 12 PM IBIPORA PM IVAIPORÃ ALCEBIADES ALVES

O Campeonato Paranaense Adulto Série B é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV), com o patrocínio da Penalty.