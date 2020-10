Campeonato Paranaense Sub-19 feminino começa nesta quarta-feira (28) em Medianeira

A disputa do Grupo B será realizada na cidade de Medianeira até a próxima sexta-feira (30)

Começa nesta quarta-feira (28) o Campeonato Paranaense de Voleibol Sub-19 feminino. A disputa do Grupo B será realizada na cidade de Medianeira até a próxima sexta-feira (30). Na outra semana, entre os dias 05 e 06 de novembro, os times do Grupo A se enfrentam na cidade de Maringá em busca da classificação.

Fazem parte do Grupo A as equipes Amavolei Maringá, Colégio Vicente Rijo/Londrina e PM São José dos Pinhais. No Grupo B, PM Santa Helena/Asavolei, Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol, PM Medianeira, AABB Cascavel e Vôlei Marechal.

A semifinal e final estão previstas para serem disputadas nos dias 17 e 18 de novembro. O Colégio Martin Luther/Sicoob/Marechal é o atual campeão da competição.

Confira a programação da primeira fase

GRUPO A

05/11

09h00: Amavolei Maringá x Col. Vicente Rijo/Londrina

15h30: Col. Vicente Rijo/Londrina x PM São José dos Pinhais

06/11

09h00: Amavolei Maringá x PM São José dos Pinhais

GRUPO B

28/10

09h00: PM Medianeira x PM Santa Helena/Asavolei

11h30: Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol x Vôlei Marechal

15h00: AABB Cascavel x PM Medianeira

17h30: PM Santa Helena/Asavolei x Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol

29/10

09h00: PM Medianeira x Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol

11h30: AABB Cascavel x Vôlei Marechal

15h30: Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol x AABB Cascavel

17h30: PM Santa Helena/Asavolei x Vôlei Marechal

30/10

10h00: PM Medianeira x Vôlei Marechal

14h00: PM Santa Helena/Asavolei x AABB Cascavel

Seguindo o Protocolo de Operação de Jogo, disponível em Nota Oficial 033, todas as partidas serão realizadas com portões fechados sem a presença do público.

O Campeonato Paranaense Sub-19 é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol, com patrocínio da Penalty, e que conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná, por meio da Esporte Paraná.

Asimp/FPV