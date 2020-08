Cancelado o Campeonato Paulista de Rugby de 2020

A Federação Paulista de Rugby divulgou na terça-feira (18) o cancelamento do campeonato de 2020. Em reunião com os representantes dos clubes de todas as divisões, decidiram, em decorrência da pandemia, não expor os atletas à possibilidade de contaminação e suspender a temporada deste ano. A mesma tabela de jogos será adotada em 2021, quando o Ribeirão Preto Rugby fará sua estreia na Série B do Paulista.

O presidente do clube ribeirão-pretano, Lamartine do Nascimento, afirmou que todos os atletas se mantêm fisicamente ativos com treinos individuais.

“Os clubes adotaram um protocolo de acordo com o decreto de suas cidades; como em nosso município os treinos coletivos não foram liberados, orientamos os jogadores a se responsabilizarem por suas dietas e treinamentos, e quando possível, avançaremos para um treino coletivo sem contato, sempre respeitando o Plano São Paulo” diz, Nascimento.

Marcela Borges/Asimp