Carreata abre programação da Copa Truck em Londrina

Brutos saem da pista nesta quinta-feira às 16h para dar um passeio pelas ruas da Capital do Café e convidar o público para a abertura da quinzena da velocidade neste fim de semana.

Para celebrar sua primeira corrida em Londrina, a Copa Truck fará uma ação diferente de aproximação com o público nesta quinta-feira a partir das 16h e levará os caminhões da pista para um passeio em algumas das ruas da Capital do Café. Os fanáticos por velocidade poderão conhecer de perto e ver nas ruas os próprios equipamentos de mais de 4,5 toneladas e 1000 cavalos de potência que estarão no grid correndo a mais de 200 km/h neste fim de semana.

Os Brutos percorrerão um trecho de aproximadamente 7km e cruzarão a cidade, partindo do Autódromo, na Avenida Henrique Mansano e seguindo pelas Avenidas Winston Churchill, Rio Branco e Juscelino Kubitschek até entrar na Avenida Higienópolis, terminando na Rua Sergipe, onde eles farão o retorno e seguirão o caminho de volta.

"Não existe forma mais interessante de interagir com o público do que passar com um caminhão que eles só conhecem pela TV do lado deles nas ruas, podendo olhar dentro ever os detalhes. A gente sabe da paixão do povo local pelo automobilismo e queríamos fazer algo diferente nessa nossa estreia na cidade", comenta Vanda Camacho, diretora-geral da Mais Brasil, organizadora da Copa Truck.

As atividades de pista da Copa Truck têm início na sexta-feira, com portões fechados. A entrada do público será permitida a partir do sábado - quando acontecem os treinos decisivos e a abertura das corridas - mediante ingresso válido para os dois dias, que pode ser adquirido exclusivamente no site oficial da categoria (www.copatruck.com.br) até sexta-feira; no fim de semana estará disponível a venda na bilheteria do autódromo. Além dos Brutos, o fim de semana também contará com os supercarros do Mercedes-Benz Challenge e a nova Copa HB20.

Bruno Vicaria/Asimp