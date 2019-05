Ciclismo de Rolândia brilha na região de Curitiba

A equipe de Ciclismo, da Secretaria de Esportes, treinada por José Ricardo Moraes, fez bonito neste fim de semana no “Campeonato Paranaense de Montanha”, em Morretes - desafio Serra da Graciosa 17 km de Serra no sábado (18) e Taça Brasil de Pista no velódromo de Curitiba dias 18 e 19.

Na Taça Brasil de Pista realizada em Curitiba, a equipe conquistou nove medalhas: Gustavo Salin se sagrou campeãoparanaense de Montanha categoria 13 a 16 anos e também conquistou duas medalhas de ouro e um bronze na prova de velocidade. Vitoria Ritaconquistou 4 medalhas e Ana Julia Alves conquistou 2 medalhas.

As provas valeram pontos para o Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo com os melhores atletas do Brasil. Equipe da Prefeitura de Rolândia através da Secretária de Esportes em parceria com a Casa das Bicicletas e patrocínio da Faccar Ótica King Ortodontic Center E Armarinhos Frazatto.

NCPMR