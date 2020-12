Ciclo Sesc - Nota de Cancelamento

Em virtude do grande aumento do nº de casos da Covid-19 no Paraná nos últimos dias, decidimos pela não realização do evento na data proposta, ainda sem previsão de reagendamento.

Nós do Sesc PR temos um compromisso ético para com a saúde dos paranaenses em todas as nossas frentes de trabalho, seja em atividades dentro ou fora das Unidades de Serviços: é por isso que tomamos todos os cuidados possíveis, elaborando, implantando, discutindo e revisando todos os nossos protocolos de segurança para que os trabalhadores do comércio, seus dependentes e o público em geral se sintam tão seguros quanto o possível ao participar das atividades por nós promovidas.

É nesse sentido que, ao anunciarmos a edição de 2020 do Ciclo Sesc, prevista para o próximo dia 13/12, levamos em consideração toda a segurança que uma atividade individual, ao ar livre e com uma metodologia pensada para não gerar aglomerações de pessoas pode oferecer. No entanto, em virtude do grande aumento do nº de casos da Covid-19 no Paraná nos últimos dias, decidimos pela não realização do evento na data proposta, ainda sem previsão de reagendamento. Tal decisão vem corroborar com as recentes medidas, decretos e recomendações sanitárias do governo do Estado e de diversos municípios paranaenses, tendo como objetivo o combate à disseminação do Coronavírus.

Aos clientes que, porventura, já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, o Sesc oferecerá a possibilidade de retirada do kit do participante (com camiseta e medalha do evento) na respectiva Unidade operacional para a qual a inscrição foi feita, juntamente com uma cortesia para a próxima edição do Ciclo Sesc em 2021.

Lamentamos a situação e lhes desejamos os melhores votos de saúde e bem-estar neste difícil momento que estamos atravessando.

Consulte o site para mais informações: www.sescpr.com.br/ciclosesc

Asimp/SESC PARANÁ