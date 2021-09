Circuito Sesc De Xadrez

O maior torneio da modalidade no estado do Paraná

Para 2021, nos reinventamos e inovamos, transformando o maior torneio de xadrez do Paraná no maior Circuito De Xadrez On-line do estado, e um dos maiores do país. Nosso evento será dividido em 3 fases: Classificatórias, Torneios Regionais e Final Estadual.

Várias categorias, sub-8, 10, 12, 14, 16, 18 e aberto!

Classificatórias

Teremos 25 etapas classificatórias que garantirão o acesso dos melhores enxadristas de cada etapa para os torneios regionais. São 25 oportunidades para os jogadores se classificarem para a próxima fase. Não há limite de inscrição. Ou seja, o enxadrista poderá disputar todas as 25 etapas classificatórias para tentar acesso aos Torneios Regionais. Haverá premiação para os 3 primeiros colocados de cada categoria.

Torneios Regionais

Na segunda fase do circuito, os 4 melhores colocados de cada categoria na fase Classificatória disputarão os Torneios Regionais, que contarão com uma sala virtual de arbitragem. Serão mais 25 etapas e também haverá premiação para os 3 primeiros colocados.

Esta etapa reunirá os 700 melhores enxadristas do Paraná e o campeão de cada categoria nos Torneios Regionais irá disputar a Final Estadual.

Final Estadual

Na terceira e última fase, iremos reunir os 175 melhores jogadores do estado em uma grande Final Estadual, que irá coroar os campeões estaduais em cada categoria. E um deles pode ser você!

