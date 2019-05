Cirino promete entrar na briga pelo título a partir de Londrina

A cidade de Londrina receberá, no próximo domingo (2), a abertura da segunda disputa de taças da Copa Truck. Para o paranaense Wellington Cirino é a oportunidade ideal de retomar o caminho das vitórias e colocar o segundo caminhão da equipe AM MotorSport na Grande Final. André Marques, Felipe Giaffone e Beto Monteiro já estão garantidos após a primeira copa.

“Sei que tenho um caminhão competitivo, tanto que tenho liderado alguns treinos e conquistado as poles. Agora, chegou a hora de ser rápido também nas corridas e buscar as vitórias. Tenho a certeza de que a equipe está trabalhando para isso e vou corresponder dentro da pista”, comentou o piloto do Mercedes-Benz #6.

Nas duas primeiras etapas da temporada, Cirino sofreu com problemas de aquecimento e de trepidação em alguns componentes externos, fatores que já foram corrigidos pelo time de mecânicos da AM Motorsport. Mesmo assim, ele garantiu um terceiro lugar na corrida 1 em Campo Grande.

“A equipe trabalhou bastante e desenvolveu um novo sistema de refrigeração que amplia a redução de temperatura do motor, e também encontraram o ponto em que causava trepidação no motor. Fizemos alguns testes e temos um equipamento ainda mais confiável. Estou confiante em buscar a primeira vitória do ano e sair de Londrina como líder da segunda copa”, contou Cirino.

Autotrac

A partir da etapa de Londrina, Wellington Cirino passará a contar com o patrocínio da Autotrac, líder nacional no segmento de monitoramento e rastreamento de frotas. A retomada da parceria serve de motivação para Cirino buscar resultados positivos.

“É uma honra defender uma marca tão importante e que está voltando a investir nas corridas de caminhões. Já fomos parceiros quando eu era companheiro de equipe do Geraldo Piquet e, agora, a responsabilidade é ampliada”, afirma Cirino.

Para Márcio Toscano, Diretor Comercial, Marketing e Pós-Vendas da Autotrac, a parceria tende a ser muito mais extensa e de bons negócios para todas as partes.

A Autotrac está muito entusiasmada em voltar a trabalhar com o Wellington Cirino na Copa Truck. Tivemos ótimas experiências juntos na época que o Geraldo Piquet foi seu companheiro de equipe. O Cirino é um campeão e será muito bom torcer por ele. Para coroar ainda mais esse retorno, um de seus grandes patrocinadores (Cervejaria Império) é nossa cliente o que torna essa parceria ainda mais importante”, avaliou.

A AM MotorSport tem o patrocínio da Cerveja Império e Cresol, com o apoio da Dopamina Energy Drink, Embreagex, Truck Van, Radiadores Visconde, Nino Faróis, Molas Marcheti, Frum, Cobreq, Unimed-Beltrão, Autotrac e Mercedes Club. O time acelera os caminhões Mercedes-Benz.

Programação da Copa Truck em Londrina

Sexta-feira (31/05)

12h10 às 13h00 – 1º Treino Livre

15h00 às 15h50 – 2º Treino Livre

Sábado (01/06)

08h50 às 09h40 – 3º Treino Livre

12h20 às 13h20 – Treino Classificatório

16h00 às 17h00 – Visitação aos boxes

Domingo (02/06)

08h05 às 08h20 – Warm-up

09h00 às 10h00 – Visitação aos boxes

11h00 – Largada Corrida 1

11h45 – Largada Corrida 2