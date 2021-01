Classificatórias nacionais ao Freio de Ouro 2021 têm novas datas programadas

ABCCC ajustou a agenda das seletivas de forma a possibilitar mais tempo para a realização das etapas credenciadoras organizadas pelos Núcleos

O calendário de provas oficiais da raça Crioula tem novas datas para a realização das Classificatórias ao Freio de Ouro 2021. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) ajustou a agenda das seletivas de forma a possibilitar mais tempo para a realização das etapas credenciadoras, organizadas pelos Núcleos, ainda em virtude dos impactos da pandemia de Covid-19. Com isso, o início das semifinais nacionais está programado para o mês de maio, entre os dias 5 e 9, com a realização da decisão entre os inéditos, o Bocal de Ouro. Já a grande final segue marcada para o período entre 23 e 29 de agosto.

Conforme o vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais da ABCCC, Eduardo Suñe, o objetivo também e dar tempo de programação para que criadores, usuários e ginetes possam se preparar neste período de pandemia. "Obviamente que é um ano complicado em função da pandemia, mas temos o nosso próprio protocolo que até agora andou muito bem. Nossa ideia é cumprir este calendário desde que a pandemia permita", destaca.

As classificatórias internacionais ainda seguem previstas como anteriormente, sendo que a Classificatória da Argentina ocorrerá no mês de março e a Classificatória do Uruguai no mês de abril, sob organização das Associações de cada país.

Confira o novo calendário

10 a 14 de março - Classificatória da Argentina

21 a 25 de abril - Classificatória do Uruguai

05 a 09 de maio - Bocal de Ouro

19 a 23 de maio - Classificatória Gaúcha Sul

10 a 13 de junho - Classificatória Gaúcha Norte

24 a 27 de junho - Classificatória SC, PR e Região 08

14 a 18 de julho - Classificatória Aberta

23 a 29 de agosto - Freio de Ouro