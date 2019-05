Com dois traçados, Londrina abre programação de treinos nesta sexta-feira

A cidade de Londrina viverá um fim de semana de muita velocidade com a realização de cinco corridas de três categorias – Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e Hyundai Copa HB20. A programação de treinos começa nesta sexta-feira com uma série de novidades para quem estiver no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A primeira delas é que os dois traçados disponíveis na pista serão utilizados. Por questão de segurança, os caminhões da Copa Truck utilizarão o traçado longo, que passa pela curva do Estádio do Café. Já os carros do MB Challenge e da Copa HB20 utilizarão o traçado mais curto, passando pela chicane.

Para as equipes do Mercedes Challenge, uma alteração vai influenciar diretamente nas estratégias de cada equipe. A partir de agora, as equipes ficam impedidas de efetuar troca de pneus ao longo do fim de semana – exceção feita em caso de chuva. Assim, a parada obrigatória para pit stop será apenas para abastecimento.

A Copa HB20 chega com várias novidades no grid. Tuca Antoniazi vai assumir o #46 e fazer a sua estreia. Outros estreantes serão Robinson Molly e Rafa Maeda, que dividirão o #111. Rogério Mota estreia a bordo do #38.

Como a categoria está integrada no evento com Copa Truck e Mercedes-Challenge, alguns pilotos irão encarar jornada dupla. Witold Ramasauskas passa a ter um companheiro no #113, o piloto da Copa Truck Fábio Carvalho. Flávio Andrade será parceiro do filho Rafael Abbate – primeiro pole da categoria – no carro #20. Beto Monteiro vai atuar como piloto convidado da patrocinadora Movida, mantendo seu número tradicional #88. Os irmãos Caíto e Felipe Carvalho se unem na disputa. Cada um cuidou de um carro na etapa inicial.

Ingressos

Quem pretende acompanhar o fim de semana de velocidade pode adquirir seus ingressos no site https://copatruck.com.br/ingressos-copa-truck-londrina-pr/ . As opções variam de R$32 a R$180.

Programação para esta sexta-feira no Autódromo de Londrina

09h40 às 10h05 – 1º treino livre – Copa HB20

10h15 às 10h45 – 1º treino livre – MB Challenge CLA45AMG

10h50 às 11h20 – 1º treino livre – MB Challenge C250Cup

11h35 às 12h00 – 2º treino livre – Copa HB20

12h10 às 13h00 – 1º treino livre – Copa Truck

13h10 às 13h40 – 2º treino livre – MB Challenge CLA45AMG

13h50 às 14h20 – 2º treino livre – MB Challenge C250Cup

14h30 às 14h55 – 3º treino livre - Copa HB20

15h00 às 15h50 – 2º treino livre – Copa Truck

16h00 às 16h50 – 3º treino livre – MB Challenge CLA45AMG/C250Cup