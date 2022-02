Com inclusão de motos e bicicletas, Foz do Iguaçu abre o 28º Rally Transparaná

Tem início na próxima segunda-feira (28) o 28º Rally Transparaná, uma das maiores competições off-road da América Latina. Na abertura acontecerá o briefing com a participação de todos os competidores, onde serão entregues os mapas, o regulamento e as características de cada etapa. A largada será no dia (1) no Movie Cars Entretenimento, em Foz do Iguaçu. A novidade neste ano é a inclusão no evento das motocicletas e das bicicletas.

O superintendente do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, destacou a importância na realização da competição em várias regiões do estado. "O Transparaná é o rally mais antigo do País. É uma força muito grande no esporte e no turismo, além de ser um evento que prestigia os nossos municípios e valoriza as nossas belezas naturais. Este ano ganhamos corpo com a inclusão de motos e bicicletas. É um sucesso, estamos mais uma vez fomentando o turismo por meio do esporte”.

Para o diretor-geral da competição e representante do Jeep Clube de Curitiba, Vinícius Gunha (Gallo)," a expectativa é muito boa, serão 6 dias de evento, com 5 dias de prova, o que torna o Rally Transparaná o maior rally de regularidades das Américas". Gallo também ressaltou a importância da participação das motos. "Este ano também teremos a categoria motos, tornando o evento ainda mais importante. O principal é a junção do esporte, turismo e distribuição de renda no nosso estado".

Carros

Serão 136 jeeps percorrendo 1.330 quilômetros de Foz do Iguaçu até Curitiba, passando por trechos rurais de 60 cidades. O trajeto terá como início e fim de trecho as cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Imbituva, com chegada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, no sábado, 5 de março. As categorias dos jeeps são o Rally 4x4, Passeio Adventure e Trilha 4x4.

Motos

As motos estão divididas nas categorias Moto Competição Big Trail e Moto Passeio. O percurso também inicia em Foz do Iguaçu, tendo como pontos de destino as cidades de Guaíra, Maringá, Guarapuava, Telêmaco Borba e Curitiba, num percurso total de 1.421 quilômetros. Até o momento, 80 motociclistas estão confirmados. Segundo Eduardo Saçaki, coordenador de esportes de motor da Superintendência do Esporte, " a inclusão das motos na competição, irá despertar novos talentos e abrirá fronteiras, e além disso, trará benefícios para os municípios que fazem parte do trajeto. A Federação Paranaense de Motociclismo permitiu a inscrição por trechos, facilitando a participação de mais motociclistas, já que para percorrer todo o trecho do rally, a pessoa deve estar muito bem preparada fisicamente".

Bicicletas

Na manhã do dia 5, em Curitiba, no Palácio Iguaçu, 200 ciclistas participarão de uma prova de circuito. Para participar basta fazer a INSCRIÇÃO. Na parte da tarde, acontece o passeio ciclístico TOUR PEDALA CURITIBA. A saída é na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho, a partir das 14 horas, com o destino final no Palácio Iguaçu.

Ação Social

No dia (28), segunda-feira (16), todos os veículos inscritos para o 28º Rally Transparaná passarão por uma vistoria e recebeãom seus kits de adesivagem e identificação. No ato de confirmação da inscrição, cada equipe fará a doação de uma cesta básica, que será doada a uma instituição de Foz do Iguaçu, e também para os municípios do trajeto da competição.

O 28º Rally Transparaná é organizado pelo Jeep Clube de Curitiba, com apoio do Governo do Estado, e faz parte das ações dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná. Aqui você acessa o calendário de eventos da Superintendência do Esporte do Paraná.