Com vitórias de Suzuki e Ricardo Maurício, Barrichello sai lider de Londrina

Rafael Suzuki venceu pela primeira vez, enquanto bicampeão Maurício deu à Chevrolet seu primeiro triunfo em 2020

Ficaram com Rafael Suzuki e Ricardo Maurício as vitórias na rodada dupla da Stock Car em Londrina, correspondentes à quarta etapa da temporada 2020. Esta foi a primeira vitória do piloto da Full Time Bassani desde sua estreia na categoria, em 2014, enquanto Ricardinho obteve seu triunfo de número 21 em 241 corridas disputadas, dando também à Chevrolet sua primeira conquista com o novo carro 2020.

Mas foi Rubens Barrichello, que obteve um sétimo e um segundo lugares, quem saiu de Londrina na liderança. O ex-piloto da Ferrari passou a somas 105 pontos e ultrapassou Ricardo Zonta, que fechou o dia depois de um 11o e um 13o lugares, acumulando 100 pontos na tabela do campeonato. Ricardo Maurício é agora o terceiro colocado (99 pontos), enquanto Rafael Suzuki ocupa a oitava posição na classificação, somando 72 pontos.

Largando da quarta posição na primeira prova, Suzuki se beneficiou de problemas do pole Thiago Camilo, que errou na curva do Bacião. Rafael então acompanhou Cesar Ramos para se posicionar em segundo atrás do então líder Gabriel Casagrande. A seguir, no período dos pit stops obrigatórios, a equipe Full Time Bassani trabalhou mais rápido que a RMattheis e Suzuki voltou à frente de Casagrande para vencer com tranquilidade, recebendo a bandeira quadriculada com seis segundos de vantagem.

"Só tenho a agradecer. A máscara tá tampando o tamanho do meu sorriso pela primeira vitória. O time mandou muito bem na estratégia, estavamos no lugar certo e na hora certa. Demorou seis anos mas valeu a pena. Faz parte do processo, estou aprendendo e agora que ganhei uma vou querer ganhar mais. Ainda mais na corrida 1, sem grid invertido, não podia ser mais especial!", disse Rafael Suzuki.

Camilo terminou no pódio, em terceiro, uma posição à frente do companheiro Cesar Ramos. Átila Abreu e Nelsinho Piquet chegaram logo a seguir, preenchendo as seis primeiras posições. Por conta do grid invertido, Ricardo Maurício, que foi o décimo, largou da pole da segunda corrida, seguido de Julio Campos, Allam Khodair e Rubens Barrichello.

Já a segunda prova viu uma largada agressiva de Julio Campos, que não teve sucesso em passar Mauricio e ainda se viu sem para-choque traseiro após um toque com Allam Khodair. Pelo ocorrido, o paranaense recebeu uma advertência da direção de provas. Mais tarde, Cesar Ramos saiu da pista e bateu no Bacião, fato que coincidiu com a abertura das paradas obrigatórias. Diante disso, todos os pilotos aproveitaram para fazer a parada mais cedo. Mas Ricardo Mauricio teve problemas em seu pit stop e Barrichello tomou a liderança na saída dos boxes. Na agitação dos múltiplos pit stops, um pneu foi tocado por um dos carros que saía em velocidade e o lançou na direção de Rosinei Campos, o Meinha, chefe da equipe Eurofarma. A roda acertou o escudo facial de Campos, que nada sofreu além de um susto.

Ricardo Maurício conseguiu recuperar a posição na pista ao fim da volta 12 e apenas aguardou a parada do argentino Matias Rossi,que ainda não havia feito o pit stop obrigatório, para se consolidar na liderança da prova, chegando com quase dois segundos de vantagem para Barrichello. Nelsinho Piquet conquistou seu terceiro pódio em quatro etapas com o terceiro lugar. Piquet, no entanto, havia sofrido um toque na traseira de Bruno Baptista, que ultrapassou o piloto da equipe Full Time Bassani e recebeu a bandeirada em terceiro. Mas foi punido em cinco segundos pela manobra e caiu para quinto, atrás de Casagrande.

"Vencemos a corrida 2 do ano passado e a estrategia foi parecida. Na corrida 1 a gente não tinha de condições de brigar pela vitória. Então trocamos dois pneus para o carro ficar bem calçado na corrida 2. Esse carro tem menos pressão aerodinâmica e os pneus sofreriam mais. Mas acabou dando certo. Poupei os botões de ultrapassagem para a corrida 2, e acabei usando antes de trocar os pits, e isso ajudou nessa vitória. Estamos vivos no campeonato", comemorou Ricardinho.

O próximo encontro da Stock Car acontece em mais uma etapa dupla, com corridas sábado e domingo nos dias 3 e 4 de outubro em Cascavel, também no Paraná. Confira os resultados em Londrina:

Corrida 1

1 . Rafael Suzuki (Corolla), 24 voltas

2 . Gabriel Casagrande (Cruze), a 6.043

3 . Thiago Camilo (Corolla), a 12.810

4 . Cesar Ramos (Corolla), a 13.698

5 . Átila Abreu (Cruze), a 15.218

6 . Nelson Piquet Jr (Corolla), a 16.745

7 . Rubens Barrichello (Corolla), a 17.828

8 . Allam Khodair (Cruze), a 18.977

9 . Julio Campos (Cruze), a 19.750

10 . Ricardo Mauricio (Cruze), a 20.411

11 . Ricardo Zonta (Corolla), a 20.807

12 . Diego Nunes (Cruze), a 28.816

13 . Cacá Bueno (Cruze), a 37.531

14 . Denis Navarro (Cruze), a 37.983

15 . Daniel Serra (Cruze), a 1 volta

16 . Lucas Foresti (Cruze), a 1 volta

17 . Bruno Baptista (Corolla), a 1 volta

18 . Pedro Cardoso (Cruze), a 1 volta

19 . Tuca Antoniazi (Cruze), a 1 volta

20 . Galid Osman (Cruze), a 1 volta

21 . Gaetano di Mauro (Cruze), a 2 voltas

22 . Marcos Gomes (Cruze), a 5 voltas

23 . Guilherme Salas (Cruze), a 13 voltas

24 . Matias Rossi (Corolla), a 15 voltas

Corrida 2

1 . Ricardo Mauricio (Cruze), 24 voltas

2 . Rubens Barrichello (Corolla), a 5.331

3 . Bruno Baptista (Corolla), a 7.433

4 . Nelson Piquet Jr (Corolla), a 10.470

5 . Gabriel Casagrande (Cruze), a 10.790

6 . Gaetano di Mauro (Cruze), a 16.132

7 . Átila Abreu (Cruze), a 18.941

8 . Cacá Bueno (Cruze), a 20.116

9 . Pedro Cardoso (Cruze), a 24.250

10 . Daniel Serra (Cruze), a 24.640

11 . Thiago Camilo (Corolla), a 28.504

12 . Matias Rossi (Corolla), a 28.715

13 . Ricardo Zonta (Corolla), a 30.611

14 . Julio Campos (Cruze), a 31.318

15 . Diego Nunes (Cruze), a 31.333

16 . Allam Khodair (Cruze), a 48.237

17 . Tuca Antoniazi (Cruze), a 1:14.135

18 . Lucas Foresti (Cruze), a 2 voltas

19 . Denis Navarro (Cruze), a 4 voltas

20 . Rafael Suzuki (Corolla), a 5 voltas

21 . Cesar Ramos (Corolla), a 15 voltas

22 . Guilherme Salas (Cruze), a 20 voltas

23 . Marcos Gomes (Cruze), a 23 voltas

24 . Galid Osman (Cruze), não largou

Classificação do Campeonato após quatro etapas:

1 – Rubens Barrichello, 105 pontos

2 – Ricardo Zonta, 100

3 – Ricardo Maurício , 99

4 – Cesar Ramos, 97

5 – Nelson Piquet Jr, 83

6 – Thiago Camilo, 78

7 – Átila Abreu, 75

8 – Rafael Suzuki, 72

9 – Allam Khodair, 68

10 – Gabriel Casagrande, 60

11 – Bruno Baptista, 59

12 – Daniel Serra, 58

13 – Cacá Bueno, 58

14 – Denis Navarro, 44

15 – Julio Campos, 44

16 – Diego Nunes, 36

17 – Gaetano Di Mauro, 33

18 – Guilherme Salas, 32

19 – Galid Osman, 32

20 – Lucas Foresti, 32

21 – Matias Rossi, 28

22 – Pedro Cardoso, 25

23 – Tuca Antoniazi, 14

24 – Vitor Genz, 11

25 – Marcos Gomes, 9

26 – Vitor Baptista, 8