Começa sábado a Copa Paraná agita Norte, Norte Pioneiro e Noroeste

Neste sábado (19), com jogos no Norte e Noroeste, a bola vai rolar para a primeira edição da Copa Paraná de Futebol Máster. A competição tem oito equipes participantes – APC/Iguaraçu, Arapongas/Semesp, Grêmio de Esportes Maringá, Jardim Alegre, FECOP - Fundação de Esportes de Cornélio Procópio, Londrina EC Máster, Terra Rica FC e União Máster Nova Fátima. Dois grupos regionalizados disputam a primeira fase em turno e returno. No Grupo A, as equipes da região noroeste com Grêmio de Esportes Maringá, Terra Rica, Jardim Alegre e APC/Iguaraçu. No Grupo B estão: Londrina EC, Arapongas, União Nova Fátima e Fecop de Cornélio Procópio.

A partir das 15h30, pelo Grupo A, jogam Grêmio de Esportes Maringá x Jardim Alegre Máster, no Estádio Regional Willie Davids. Terra Rica e APC/Iguaraçu jogarão no final do turno o jogo desta rodada. Pelo Grupo B, jogam sábado, ás 15h30, no Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, Fecop x Londrina EC Máster. No domingo ás 10h, no Estádio dos Pássaros, Arapongas x União Máster Nova Fátima medem forças.

Na primeira fase da Copa Paraná Máster, as equipes se enfrentam entre si em jogos de ida e volta, em seis rodadas. Os seis melhores colocados disputam a segunda fase em confrontos de ida e volta. O primeiro enfrentará o sexto colocado, o segundo enfrenta o quinto e o terceiro vai decidir com o quarto colocado.

Três equipes se classificam nos confrontos e o quarto a entrar na semifinal será a equipe de melhor critério técnico na segunda fase, entre as desclassificadas no mata-mata.

Nas semifinais, dois jogos em ida e volta, classificam os dois finalistas que vão decidir o “Troféu Marinho” – Mário Caetano Filho, ex-zagueiro do Flamengo, campeão mundial de 1981. A 1ª. Copa Paraná de Futebol Máster vai homenagear o ex-zagueiro do Londrina, que é atleta do Londrina Máster com 67 anos.

Cada agremiação deve inscrever e relacionar para os jogos, atletas acima de 50 anos, podendo contar na partida com seis atletas de 45 a 49 anos, sendo três em campo e três no banco de reservas. Os goleiros são permitidos com idade superior a 40 anos.

A 1ª. Copa Paraná Máster terá o árbitro Antonio Denival de Morais o responsável como coordenador técnico de arbitragem. O quadro de árbitros terá a escala e supervisão de Morais que foi árbitro do quadro nacional e da Federação Paranaense. Os árbitros são federados e qualificados, o que dão um grande respaldo à qualidade da competição.

Jorge Junior/Asimp