Copa Brasil de Kart: 7 atuais campeões já confirmaram presença e querem novos títulos em Londrina

Faltando 40 dias para o início da competição no Kartódromo Luigi Borghesi, mais de 100 kartistas já garantiram suas participações. Inscrições seguem abertas no site da CBA

Quarenta dias para a 22ª edição da Copa Brasil de Kart e as inscrições seguem abertas no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Até o momento, mais de 100 pilotos já garantiram participação em um dos maiores eventos do kartismo nacional, que acontecerá em julho, no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina.

Entre os pilotos confirmados na disputa, até o momento, sete foram campeões na última edição da Copa Brasil de Kart, realizada em 2019 no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). O paranaense Eduardo Palu de Araújo, campeão na Júnior Menor, estará agora na Júnior. O paulista João Pedro Orban, campeão na Novatos, tentará o título na Graduados.

“Minha expectativa é conseguir resultados parecidos com os da última Copa Brasil. Espero me adaptar bem na pista para ter um ótimo resultado”, declarou Dudu Araújo, de 13 anos.

"A Copa Brasil é um campeonato desafiador, que reúne grandes nomes, mas estamos nos preparando muito para buscarmos um grande resultado, com a expectativa de brigarmos por mais um título", também destacou Orban, de 19 anos.

Campeão na Codasur Júnior, o catarinense Gabriel Gomez tentará agora vencer na Graduados e OK FIA. Na F4 Super Sênior Master, Valdemiro Araújo tentará o bicampeonato na mesma categoria. “Vou correr em Londrina pela primeira vez. Treinei lá e tenho uma excelente expectativa para defender meu título. Adorei o traçado e a estrutura”, afirmou Valdemiro, de 60 anos. Carioca, mas vivendo há 45 anos na Bahia, o piloto tem três títulos da Copa Brasil em seu currículo (2007, 2017 e 2019), além de outras conquistas.

Com um currículo também repleto de títulos, o carioca Olin Galli estará nas categorias Graduados e OK FIA. Em 2019, foi o campeão na Internacional OK. Outro veterano vencedor, o paulista Dennis Dirani, estará na Sênior e Shifter Kart KZ. Na edição passada, ele faturou o título na KZ Graduado.

“Tenho três títulos da Copa Brasil: 2014 e 2016 na Graduados e 2019 na OK. Estou bem animado para Londrina. No final do mês, vou disputar o Open e espero me preparar bem para lutar pelo quarto título da Copa em julho”, comentou Galli, que está com 24 anos. Além as conquistas na Copa Brasil, o piloto também é um dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro de Kart, com nove títulos. Também já foi quatro vezes campeão sul-americano.

Na F4 Super Sênior, Cesar Santos vai em busca do seu bicampeonato com a Ceccato Racing. “Quero repetir a dose em Londrina, pista onde já fui campeão Sul-Brasileiro também”, ressaltou o gaúcho, que há mais de 30 anos vive em Santa Catarina. O piloto de 53 anos também foi campeão brasileiro (2019) e faturou o título Sul-Brasileiro duas vezes (2019/20).

A 22ª edição da Copa Brasil de Kart terá 15 categorias, divididas em dois grupos. O primeiro, com sete categorias - Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior -, começará no dia 21 de julho e segue até o dia 25.

O segundo grupo, para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior, será realizado entre os dias 26 e 30.

Inscrições

As inscrições para a Copa Brasil de Kart seguem abertas no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA): https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22a-copa-brasil-de-kart-2021

Até 14 de julho, os valores das inscrições são de 1.075,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.210,00 reais para as demais. A partir de 15 de julho, sobem para 1.125,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).

Confira a programação completa para a Copa Brasil de Kart: http://cba.org.br/upload/downloads//587/programacao-oficial-22-copa-brasil-de-kart-2021-.pdf