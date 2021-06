Copa Brasil de Kart: Campeões na OK e OK Júnior vão representar o Brasil no FIA Motorsport Games

Confederação Brasileira de Automobilismo divulga incentivo especial para pilotos que estarão na briga pelos títulos das categorias OK FIA e OK Júnior em Londrina. Competição da FIA acontecerá em outubro em Paul Ricard, na França

Está chegando a hora! Falta um mês para a disputa da 22ª edição da Copa Brasil de Kart, em Londrina (PR). E, na segunda-feira (21), a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgou um incentivo especial para os pilotos da OK FIA e OK Júnior.

Os campeões de ambas as categorias serão classificados para representar o Brasil no FIA Motorsport Games, uma espécie de olimpíadas da modalidade, que acontecerá entre 29 e 31 de outubro em Paul Ricard, na França. Será a segunda edição deste evento multidisciplinar organizado pela Federação Internacional de Automobilismo e com competições de Kart, GT, Fórmula 4, Endurance, Rally, Drifting, Automobilismo Virtual e outras categorias. Cada país poderá ter um representante em cada uma delas.

No total, serão 18 modalidades, onde os pilotos competirão pelas medalhas de ouro, prata e bronze, com cada categoria contribuindo para um quadro geral de medalhas para identificar a nação vencedora.

“A primeira edição do FIA Motorsport Games, em 2019, já reuniu 49 países e quase 200 atletas. Este ano, a expectativa é ainda maior e a nova gestão da CBA espera contar com fortes representantes do Brasil em todas as categorias, brigando pelos títulos. Nosso kartismo sempre foi muito forte e, com certeza, este será um ingrediente a mais na disputa da OK Júnior e OK FIA em Londrina”, comentou Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart (CNK).

O campeão da OK Júnior estará classificado para a Karting Sprint Jr. E quem ficar com o título na OK FIA representará o Brasil na Karting Sprint Sr. Os karts para a disputa serão iguais para todos os participantes, seguindo o regulamento FIA para as categorias OK, e serão alugados pela organização do evento. As despesas com viagem, inscrição e aluguel do equipamento deverão ser pagas pelos pilotos classificados.

Premiações Copa Brasil de Kart

Em todas as categorias da Copa Brasil de Kart, os campeões serão premiados com a isenção da inscrição para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá em dezembro.

Os três primeiros nas categorias de formação (Júnior, Graduados, KZ, OK Junior e OK) também receberão troféus, seguindo o exemplo do que acontece nos principais campeonatos do mundo. “A intenção é que o bom resultado tenha ainda mais importância para aqueles que estão aprendendo e que buscam seguir carreira no esporte. Uma forma de fortalecê-los para a continuidade de suas carreiras, já que no mundo todo as principais competições destas categorias são premiadas desta maneira”, ressaltou o presidente da CNK.

Nas demais categorias, os cinco primeiros serão premiados. Outra novidade nesta edição será a entrega de troféus para o chefe de equipe ou mecânico do piloto vencedor em cada categoria.

A 22ª edição da Copa Brasil de Kart terá 15 categorias, divididas em dois grupos. O primeiro, com sete categorias - Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior -, começará no dia 21 de julho e segue até o dia 25.

O segundo grupo, para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior, será realizado entre os dias 26 e 30 de julho.

Correção Regulamento Sênior A

Diferentemente do que foi divulgado no início do ano, como proposta ao adendo do RNK (Regulamento Nacional de Kart), na 22ª edição da Copa Brasil de Kart será permitido que pilotos com filiação Sênior A disputem a categoria F4 Sênior.

Inscrições

As inscrições para a Copa Brasil de Kart seguem abertas no site da CBA: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22a-copa-brasil-de-kart-2021

Até 14 de julho, os valores das inscrições são de 1.075,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.210,00 reais para as demais. A partir de 15 de julho, sobem para 1.125,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).

Confira a programação completa para a Copa Brasil de Kart: http://cba.org.br/upload/downloads//587/programacao-oficial-22-copa-brasil-de-kart-2021-.pdf

Fernanda Gonçalves/Asimp