Copa Brasil de Kart seguirá rigorosos protocolos de segurança sanitária em Londrina

Em virtude da fase atual da pandemia na cidade paranaense, não haverá público no evento, que contará com restrições também entre os credenciados. Todos os presentes serão testados na entrada do kartódromo e o uso de máscaras será obrigatório. Programação do primeiro grupo também terá alterações

A pandemia do coronavírus trouxe desafios desde o início do ano passado para todos, especialmente na área de eventos. A própria 22ª edição da Copa Brasil de Kart acabou sendo cancelada em 2020 para ser realizada agora entre os dias 21 e 30 de julho, no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina.

Todos imaginavam que teríamos uma situação melhor, mas infelizmente o país ainda vive uma fase muito difícil no combate ao coronavírus. Desta forma, a disputa da Copa Brasil em Londrina não terá a presença do público e seguirá um rigoroso protocolo de segurança sanitária, com restrição ao número de credenciados, testes em todos os presentes, medição de temperatura na entrada do kartódromo, uso de máscara obrigatório, distanciamento social e dispenser com álcool em gel em vários pontos.

“Em virtude de tudo o que estamos vivendo por conta da pandemia, a Copa Brasil de Kart seguirá rigorosos protocolos de segurança sanitária, com restrição ao número de pessoas no kartódromo e sem a presença do público. Todos os credenciados realizarão teste de Covid-19 na entrada do kartódromo, será obrigatório o uso de máscara e teremos vários pontos com álcool em gel”, destacou Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo.

“Estes protocolos já foram testados durante o Open, no final do mês passado, quando tivemos a presença de representantes da vigilância sanitária de Londrina no kartódromo e que constataram a segurança para todos os envolvidos no evento”, lembrou.

“Com certeza, não é o cenário ideal, já que gostaríamos de ter várias pessoas aqui, fazermos uma grande festa em Londrina, mas estamos vivendo um momento ainda muito difícil e temos de tomar todo o cuidado necessário. Apesar disso, como já foi no Open, esperamos uma grande competição, com belas disputas em todas as categorias”, completou Gatti.

Mudança na programação do 1º Grupo

Em virtude da fase da cidade de Londrina, com relação à pandemia, também não poderão ser realizados eventos aos domingos. Desta forma, a programação do 1º grupo da Copa Brasil de Kart – categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior - sofrerá alterações. Serão mantidos os números de treinos e corridas, mas as atividades acontecerão de 21 a 24 de julho, se estendo por mais tempo ao longo dos dias.

A programação para a disputa do 2º grupo - Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior - segue mantida de 26 a 30 de julho.

Veja a nova programação: https://cba.org.br/upload/downloads//587/programacao-oficial-22-copa-brasil-de-kart-2021-.pdf

Pista estará aberta até o dia 17 para treinos

A Comissão Nacional de Kart (CNK) também divulgou que a pista de Londrina estará aberta para treinos até o dia 17. Normalmente, por regulamento, a pista sede do evento é fechada dez dias antes da competição começar. No entanto, como o kartódromo ficou fechado nos primeiros meses do ano, em virtude da pandemia, haverá essa exceção na edição de 2021.

Mais de 170 pilotos já se inscreveram para a Copa Brasil de Kart, que terá até o dia 14 de julho seu segundo lote com desconto: 1.075,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.210,00 reais para as demais. A partir de 15 de julho, os valores sobem para 1.125,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).

Para se inscrever, basta acessar o site da Confederação Brasileira de Automobilismo: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22a-copa-brasil-de-kart-2021