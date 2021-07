Copa Brasil de Kart tem inscrições na reta final e expectativa é grande para 22ª edição em Londrina

Sucesso do Open da Copa Brasil no último final de semana aumenta a perspectiva de belas disputas a partir do dia 21 de julho no kartódromo Luigi Borghesi. Inscrições seguem abertas no site da CBA, com desconto até o dia 14

No último final de semana, pilotos de todo o país já deram uma amostra das belas disputas esperadas na 22ª edição da Copa Brasil de Kart, que acontecerá entre os dias 21 e 30 de julho, em Londrina (PR). O kartódromo Luigi Borghesi recebeu cerca de 160 competidores no Campeonato Paranaense de Kart, que valeu como Open da Copa Brasil.

Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart (CNK), acompanhou o evento e ficou muito satisfeito com toda a organização e resultados da competição, que contou com disputas intensas em praticamente todas as categorias.

“Gostaria de parabenizar a Associação dos Kartistas da Região de Londrina, que administra o kartódromo, e a Federação Paranaense de Automobilismo pelo evento. Está quase tudo pronto para a Copa Brasil, que acontecerá em 20 dias. Eles estão bem adiantados e atendendo a todos os requisitos que solicitamos. Faltam poucos detalhes mesmo e já foi possível ver essa satisfação também entre os pilotos e equipes que estiveram no Open e gostaram muito”, comentou Carcasci.

A 22ª edição da Copa Brasil de Kart terá 15 categorias, divididas em dois grupos. O primeiro, com sete categorias - Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior -, começará no dia 21 de julho e segue até o dia 25.

O segundo grupo, para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior, será realizado entre os dias 26 e 30 de julho.

“A disputa do Open foi importante também para testar os protocolos de saúde, em virtude da pandemia do coronavírus, e que também serão adotados durante a Copa Brasil. Todos que entraram no kartódromo foram testados e houve restrição ao número de pessoas. A programação, que foi semelhante à que será adotada na Copa, dividida em grupos, também permitiu não haver aglomerações, pois um grupo treinava e corria de manhã e o outro à tarde”, destacou Carcasci.

Cento e trinta pilotos já se inscreveram para a Copa do Brasil, que terá até o dia 14 de julho seu segundo lote com desconto: 1.075,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.210,00 reais para as demais. A partir de 15 de julho, os valores sobem para 1.125,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).

Para se inscrever, basta acessar o site da Confederação Brasileira de Automobilismo: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22a-copa-brasil-de-kart-2021

Confira a programação completa para a Copa Brasil de Kart: http://cba.org.br/upload/downloads//587/programacao-oficial-22-copa-brasil-de-kart-2021-.pdf

Fernanda Gonçalves/Asimp